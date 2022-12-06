الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
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استخراج جثث 4 أشخاص دفنوا أحياء رجل أعمال ودجال ومرافقين في مصر

وجود حفر دائري الشكل بعمق حوالي 15 مترًا وبقطر حوالي 2.5 مترًا ينتهي بسرداب طوله حوالي 3 أمتار بمنطقة رملية

كتب الوطن
watan.com
استخراج جثث 4 أشخاص

الوطن – في حادثة غريبة مروعة هزت المجتمع المصري. تم إستخراج جثث 4 أشخاص رجل اعمال ودجال ومرافقين كانوا قد دفنوا أحياء. في قصة يعاني منها المجتمع المصري منذ عقود.

وتمكنت عناصر قوات الإنقاذ البري بمديرية أمن سوهاج في مصر. من استخراج الجثث بينهم أحد رجال الأعمال ودجال واثنين من مرافقيهم دفنوا أحياء تحت التراب بمركز شرطة جهينة غرب المحافظة.

وتبدأ تفاصيل المأساة بانهيار حفرة للتنقيب عن الآثار ووجود حالات وفيات ومصابين، بناحية نجع سروجة بقرية جهينة الغربية دائرة مركز شرطة جهينة غرب المحافظة.

استخراج جثث 4 أشخاص دفنوا أحياء في مصر

watan.com
استخراج جثث 4 أشخاص
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بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص. تم استخراج جثث 4 أشخاص. و تبين أنه أثناء قيام المدعو “توفيق. ك. م” 47 عامًا، عامل. ويقيم بناحية قرية جهينة الغربية دائرة مركز شرطة جهينة. والمدعو (عبدالله. س. ف) 23 عامًا ويقيم قرية تلا دائرة محافظة المنيا، دجال، بحثًا عن الآثار بمنزل ملك الأول، مشيد بالبلوك الأبيض انهار عليهما الحفر ما أدى إلى مصرعهما.

كما تبين أنه أثناء محاولة كل من المدعو “كمال. م. ا” 48 عامًا، رجل أعمال والمدعو “طارق. ع. م” 32 عامًا، وشقيقه “عمر. ع. م” 30 عامًا، وشقيقه “ح.ع. م” 42 عامًا، و”إ. ب” 22 عامًا، و”ح. ب. م” 30 عامًا. ويقيمون في دائرة مركز شرطة جهينة. باستخراج جثتي المذكورين من تحت الرمال انهار بهما الحفر. ما أدى إلى مصرع الأول والثاني وإصابة كل من الثالث حتى الرابع.

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وكشفت المعاينة والتحريات وجود حفر دائري الشكل بعمق حوالي 15 مترًا وبقطر حوالي 2.5 مترًا ينتهي بسرداب طوله حوالي 3 أمتار بمنطقة رملية، وهو ما تسبب في انهيار الحفر ومصرع المذكورين.

جرىاستخراج جثث الضحايا بمعرفة قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة.

المصدر:القاهرة ٢٤ - الوطن
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