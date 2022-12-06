الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
الرئيسيةأخبارجمهور البرازيل يغضب دولة الإحتلال.. ماذا فعلت قطر؟ فيديو

جمهور البرازيل يغضب دولة الإحتلال.. ماذا فعلت قطر؟ فيديو

شهد مونديال قطر 2022 ، أكثر من موقف للمشجعين الأجانب من مختلف الدول دعما للشعب الفلسطيني وبخاصة جمهور البرازيل

كتب الوطن
watan.com
جمهور البرازيل يغضب دولة الإحتلال

الوطن – جمهور البرازيل يغضب دولة الإحتلال لتزداد الهجمة الصهيونية على دولة قطر من جديد مع ظهور فيديو جديد كل يوم يعبر عن كره العالم كله للكيان الصهيوني وإن دعمتهم بعض الحكومات وإن طبعت معهم بعض الدول

حيث انتشر مقطع فيديو جديد من جمهور البرازيل لمشجعتين برازيليتين، وهما ترددان أغنية “أنا دمي فلسطيني” للفنان الفلسطيني ابن غزة محمد عساف، تعبيرا منها عن تأييدهما ودعمهما للقضية الفلسطينية.

وهي الظاهرة المتكررة التي شهدتها مدرجات المشجعين عرباً وأجانب طوال الأيام الماضية في مونديال قطر.

- Advertisement -spot_img

وقد ارتدت إحداهما قميص فريق بلادها الأصفر فيما وقفت إلى جانبها فتاة أخرى وترى إحداهما وهي تردد: “أنا دمي فلسطيني فلسطيني”، وتتفاعل مع الأغنية بإشارات من يدها. ولوحظ وجود شعار يحمل علم فلسطين على ساعد إحدى الفتاتين الأيسر.

جمهور البرازيل يصدم الإحتلال الإسرائيلي

 

وشهد مونديال قطر 2022 ، أكثر من موقف للمشجعين الأجانب من مختلف الدول دعما للشعب الفلسطيني وبخاصة جمهور البرازيل. الذين عبروا عن محبتهم ومناصرتهم للقضية الفلسطينية.

وخارج إطار كأس العالم سبق أن شوهد الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا، وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية في جولاته الانتخابية.

مذيع إسرائيلي ترك العرب وحاول مع الإنجليز شاهد ماذا حصل؟

وغنى جمهور البرازيل في مونديال قطر إلى جانب الجمهور التونسي في المباراة التي جمعت فريقهما منذ أيام بعض كلمات أغنية “أنا دمي فلسطيني.. على عهدي على دينى على أرضى تلاقيني.. أنا لأهلي أنا أفديهم أنا دمى فلسطيني ..أنا دمى فلسطيني.” ليشعلوا أجواء المباراة بالحماس والتفاعل.

تفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع أغنية “أنا دمي فلسطيني”. بأداء المشجعة البرازيلية. وتفاعل جمهور البرازيل بشكل عام مع فلسطين.

وقالت “شام “:”ماذا فعلتي يا قطر بهذا العرس العربي لقد جعلت المونديال وكأنه من أجل فلسطين وليس من أجل كأس العالم”.

المصدر:تويتر - الوطن
الوطن
الوطن
اقرأ أيضاً
تقارير

شاهد فرحة أمير قطر بعد تأهل المغرب – فيديو

أخبار

حكيم زياش من إدمان المخدرات إلى أبرز نجوم أسود الأطلسي

أخبار

فيديو مؤثر لأم جزائرية و ابنها الذي يعمل متطوعاً في كأس العالم

الرياضة

مدرب المغرب يضحك على مذيع مصري (فيديو)

أخبار

مبابي يرفض الترويج للكحول .. وفيفا يعاقبه

أخبار

مذيع إسرائيلي ترك العرب وحاول مع الإنجليز شاهد ماذا حصل؟

- Advertisment -spot_img

أحدث الأخبار

استخراج جثث 4 أشخاص دفنوا أحياء رجل أعمال ودجال ومرافقين في مصر

شاهد فرحة أمير قطر بعد تأهل المغرب – فيديو

منبع شواذ في الكويت: ضبط 18 من الشواذ جنسيا في معاهد مساج

رقص محمد رمضان مع المضيفة وعانقها داخل الطائرة الخاصة

حكيم زياش من إدمان المخدرات إلى أبرز نجوم أسود الأطلسي

خبيرة تجميل تركية تصور اللحظات الاخيرة لموتها حرقا – فيديو مؤثر

فيديو مؤثر لأم جزائرية و ابنها الذي يعمل متطوعاً في كأس العالم

أنقذوا دردميس في سلطنة عمان أو لا تنقذوه بل عاقبوه!

منوعات

استخراج جثث 4 أشخاص دفنوا أحياء رجل أعمال ودجال ومرافقين في مصر

رقص محمد رمضان مع المضيفة وعانقها داخل الطائرة الخاصة

خبيرة تجميل تركية تصور اللحظات الاخيرة لموتها حرقا – فيديو مؤثر

مصرية تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما

دومينيك حوراني: زوجي قال لي اقفلي من فوق وافتحي من تحت- فيديو

فنانة سورية: زوجي هو سبب استئصال الثدي (فيديو)

عن موقع الوطن

موقع صحيفة الوطن، من أوائل الصحف العربية على شبكة الإنترنت، تغطية محايدة على مدار الساعة لأهم أخبار الوطن العربي ودول العالم

Contact us: [email protected]

تابعونا

© watan.com جميع الحقوق محفوظة