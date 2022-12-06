جمهور البرازيل يغضب دولة الإحتلال.. ماذا فعلت قطر؟ فيديو

الوطن – جمهور البرازيل يغضب دولة الإحتلال لتزداد الهجمة الصهيونية على دولة قطر من جديد مع ظهور فيديو جديد كل يوم يعبر عن كره العالم كله للكيان الصهيوني وإن دعمتهم بعض الحكومات وإن طبعت معهم بعض الدول

حيث انتشر مقطع فيديو جديد من جمهور البرازيل لمشجعتين برازيليتين، وهما ترددان أغنية “أنا دمي فلسطيني” للفنان الفلسطيني ابن غزة محمد عساف، تعبيرا منها عن تأييدهما ودعمهما للقضية الفلسطينية.

وهي الظاهرة المتكررة التي شهدتها مدرجات المشجعين عرباً وأجانب طوال الأيام الماضية في مونديال قطر.

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وقد ارتدت إحداهما قميص فريق بلادها الأصفر فيما وقفت إلى جانبها فتاة أخرى وترى إحداهما وهي تردد: “أنا دمي فلسطيني فلسطيني”، وتتفاعل مع الأغنية بإشارات من يدها. ولوحظ وجود شعار يحمل علم فلسطين على ساعد إحدى الفتاتين الأيسر.

جمهور البرازيل يصدم الإحتلال الإسرائيلي

وشهد مونديال قطر 2022 ، أكثر من موقف للمشجعين الأجانب من مختلف الدول دعما للشعب الفلسطيني وبخاصة جمهور البرازيل. الذين عبروا عن محبتهم ومناصرتهم للقضية الفلسطينية.

وخارج إطار كأس العالم سبق أن شوهد الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا، وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية في جولاته الانتخابية.

وغنى جمهور البرازيل في مونديال قطر إلى جانب الجمهور التونسي في المباراة التي جمعت فريقهما منذ أيام بعض كلمات أغنية “أنا دمي فلسطيني.. على عهدي على دينى على أرضى تلاقيني.. أنا لأهلي أنا أفديهم أنا دمى فلسطيني ..أنا دمى فلسطيني.” ليشعلوا أجواء المباراة بالحماس والتفاعل.

تفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع أغنية “أنا دمي فلسطيني”. بأداء المشجعة البرازيلية. وتفاعل جمهور البرازيل بشكل عام مع فلسطين.

وقالت “شام “:”ماذا فعلتي يا قطر بهذا العرس العربي لقد جعلت المونديال وكأنه من أجل فلسطين وليس من أجل كأس العالم”.