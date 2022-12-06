خبيرة تجميل تركية تصور اللحظات الاخيرة لموتها حرقا – فيديو مؤثر

الوطن – صورت خبيرة تجميل تركية في مقتبل العمر وتبلغ ٢٢ عاما. صورت اللحظات الاخيرة من حياتها قبل أن تموت حرقا هي وزميلها على متن طائرة خاصة صغيرة.

وقد انتشر مقطع فيديو مرعب على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة اصطدام طائرة بخط كهرباء عالي الجهد.

و في هذا المقطع يمكن سماع الكلمات الأخيرة المؤلمة لفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا كانت تقوم بتصوير نفسها في قمرة القيادة في الطائرة.

- Advertisement -

ويبدو أن الطائرة اصطدمت بكابل الجهد العالي وتحطمت على الأرض، بعدما تحولت إلى كرة نارية في تركيا. وقبل لحظات من تحطم الطائرة، كانت خبيرة التجميل بوركو ساجلام “بايي” تشارك آخر لحظات حياتها على الإنترنت.

لحظة إصدام الطائرة وإحتراقها فورا

وأقلعت بوركو والطيار هاكان كوكسال، 54 عامًا ، من باموكوفا، بمقاطعة ساكاريا حيث تُظهر اللقطات الطائرة وهي تسير على المدرج قبل لحظات من الإقلاع.

ولكن بعد فترة، عندما كانت تحلق الطائرة على ارتفاع نحو 4000 قدم، فقدت الاتصال فجأة. وسرعان ما تم العثور على حطام الطائرة المتفحم على أرض خالية في عثمان غازي بمقاطعة بورصة.

وأبلغ عمال في مصنع غاز طبيعي قريب السلطات عن جسم سقط من السماء. تم إرسال فرق البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث، حيث عثروا على جثتي بوركو وهاكان، الذي كان رئيسًا لنادي طيران.

يُعتقد أن أحدهم قد مات عندما اشتعلت النيران في الطائرة بعد أن اصطدم جناحها بخط الطاقة الكهربائية عالي الجهد في محطة أوفاكا لتوليد الكهرباء لدورة الغاز الطبيعي.

وقال عمدة بورصة ألينور أكتاس إنه يعتقد أن الآخر سقط من الطائرة حتى وفاته. والسلطات تعكف على التحقيق وسبب تحليق الطائرة على علو منخفض ما جعلها تصطدم بخط 380 ألف فولت.

خبيرة تجميل تركية تصور اللحظات الاخيرة لموتها حرقا

ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن خبيرة تجميل تركية أخبرت والديها في ذلك الصباح أنها ستغادر المنزل بحثًا عن وظيفة. ولم يكونا على علم بأنها استقلت الطائرة حتى أبلغتهما السلطات بوفاتها في مكالمة هاتفية. وتركت بوركو – التي كانت تدير في السابق صالونًا لتصفيف الشعر – خلفها شقيقتين وأخا.