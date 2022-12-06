رقص محمد رمضان مع المضيفة وعانقها داخل الطائرة الخاصة

الوطن – عاد رقص محمد رمضان الممثل والمغني المصري لإثارة الجدل من جديد بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي ونشره على صفحته متفاخرا كالعادة بنفسه وماله وشهرته.

وظهر محمد رمضان في الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام” وهو يودع الجمهور السعودي ويركب طائرة خاصة، قام فيها بالرقص مع المضيفة على أغنيته “السلطان” ثم عانقها ونزل إلى القاهرة ليتجمع بعض عمال المطار لالتقاط صور تذكارية معه.

وكان “رمضان” أحيا في السعودية حفلًا ضمن فعاليات “ميدل بيست” المثيرة للجدل والتي يطلق عليها في السعودية فعاليات التحرش والفجور. المقامة على هامش موسم الرياض. لما يحصل من تجاوزات كثيرة لا حدود لها.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها “رمضان” بالرقص مع مضيفة، حيث ظهر، العام الماضي، بصحبة مضيفتين ترقصان معه على أنغام أغنيته الشهيرة “يا حبيبي”.

وعلّق الفنان على الفيديو حينها: “المضيفة الفرفوشة رزق”، وذلك أثناء ذهابه إلى مدينة الجونة للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الماضية، التي أقيمت العام الماضي.

هجوم واسع على رقص محمد رمضان

وتعرض “رمضان” آنذاك لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. مطالبين بالتحقيق معه. خاصة أن هذه الواقعة كانت بعد فترة قصيرة من أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر. والذي تسبب بوقفه عن العمل بسبب السماح لرمضان بالتصوير داخل قمرة الطيارة.

وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر. بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة؛ بسبب سماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

وبعد هذه الواقعة. دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضًا عن الضرر الذي لحق بـ”أبو اليسر”.

يشار إلى أن الصورة التي التقطها “رمضان” من قمرة قيادة الطائرة التي كان يقودها الطيار “أبو اليسر” استغلها في الترويج لنفسه. بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها: “مش بتفتش في المطار”، بحسب التحقيقات.