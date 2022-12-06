شاهد فرحة أمير قطر بعد تأهل المغرب – فيديو

الوطن – فرحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. التي شاركها مع الجماهير المغربية بتأهل منتخب بلادها إلى دور الثمانية من كأس العالم 2022 لكرة القدم كانت حديث وسائل التواصل الإجتماعي. وبدت عليه الفرحة الحقيقية التي تشاهدها على كل عربي شاهد فريق عربي على أرض عربية يصل إلى هذه المرحلة لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

ووصل “أسود الأطلس” هذا الدور من كأس العالم لأول مرة في تاريخه. عقب الفوز في ثمن النهائي على إسبانيا بركلات الترجيح، على ملعب المدينة التعليمية، يوم الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ووثق مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فرحة أمير قطر بهذا الفوز، حيث بدت على محياه علامات السعادة والراحة.

- Advertisement -

وظهر الشيخ تميم بن حمد في المكان المخصص لكبار الشخصيات بملعب المدينة التعليمية، حيث قام بالتصفيق مطولاً لمنتخب المغرب.

وبعدها أشار أمير قطر بعلامة الرضا للاعبي “أسود الأطلس”، ثم قام برفع العلم المغربي وسط سعادة الجماهير المتواجدة في المدرجات.

فيديو فرحة أمير قطر بتأهل منتخب المغرب

وتفاعل المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مع فرحة أمير قطر. وأثنوا على جهود الشيخ تميم بن حمد ودولة قطر في تنظيم المونديال.

وقال أحدهم: “مجهود محمود وبطولة رائعة من أجمل بطولات كأس العالم تنظيماً وأداء”. وكتب آخر: “أجمل فيديو اليوم”، مرفقاً تعليقه بعلمي قطر والمغرب ورمز القلب. وأضاف ثالث: “تميم مجد العرب، ومنتخب المغرب فخر العرب”.

ولا يُعد هذا الموقف هو الوحيد فرحة أمير قطر. فقد حرص على حضور وتشجيع جميع المنتخبات العربية المشاركة في النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم.

كذلك أظهر مقطع فيديو آخر فرحة غامرة للأمير الوالد حمد بن خليفة والشيخة موزة، حيث تفاعلا مع الفوز المغربي والتأهل إلى ربع النهائي.

ويواجه منتخب المغرب نظيره البرتغالي في دور الثمانية يوم السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022، على ملعب المدينة التعليمية.

الأمير الوالد والشيخة موزا وفرحة من القلب لفريق عربي على أرض عربية