فيديو مؤثر لأم جزائرية و ابنها الذي يعمل متطوعاً في كأس العالم

الوطن – أم جزائرية إختارت أن تقدم مفاجأة لأبنها الذي يعمل متطوعا في كأس العالم بقطر. وقد وثقت هذه اللحظات بالفيديو الذي إنتشر بشكل واسع وأثر بالكثير ممن شاهدوه. وهو جزء من عجائب مونديال قطر المميز والذي لم يحصل مثله من قبل.

ففي مشهد مؤثر بعيداً عن كرة القدم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأم جزائرية اختارت أن تفاجئ ابنها الذي يعمل كحارس أمني متطوع في كأس العالم 2022 الذي يقام في قطر. حيث تفاجأ الشاب وهو يقوم بعمله بحضور والدته الذي وثقته كاميرا المتواجدين معه.

وأظهر الفيديو، الذي تفاعل معه رواد تويتر في العالم العربي بشكل واسع. الشاب الجزائري وهو يقف لمساعدة المشجعين أثناء عمله. لتأتي والدته القادمة من الجزائر إلى قطر دون علمه وتفاجئه.

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حيث بدا الشاب الذي لم يرى والدته منذ عام ونصف مصدوماً بتواجدها في موقف مؤثر نشرته وسائل إعلام أجنبية.

أم جزائرية تثير مشاعر رواد وسائل التواصل والإعلام الاجنبي

سيدة جزائرية تفاجئ ابنها الذي يعمل ضمن امن بطولة كأس العالم في قطر حضرت من الجزائر للالتقاء به في الدوحة . شوفوا مشاعر الابن لما شاف امه pic.twitter.com/r9Z1cKyjrO — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) December 6, 2022

يشار إلى أنه يتواجد حالياً في قطر نحو 20 ألف متطوع يشاركون في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حالياً في دولة قطر، بمناسبة يوم التطوع العالمي.

و أشادت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بجهودهم؛ إذ أثنت اللجنة و”فيفا” على جهود المتطوعين في تنظيم أكبر بطولة كروية، ونشر حساب لجنة المشاريع والإرث عبر تويتر مقطع فيديو، يُظهر احتفال مجموعة من متطوعي كأس العالم بيوم التطوع العالمي، وأدوا رقصاتهم الخاصة على أنغام أغنية “ارحبوا”.