الخميس, ديسمبر 8, 2022
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ذئب في لوس آنجلوس يهاجم طفلة أمام منزلها – فيديو

الأب تدخل في آخر لحظة لينقذ ابنته

كتب الوطن
watan.com
ذئب في لوس آنجلوس يهاجم طفلة

الوطن – هاجم ذئب في لوس آنجلوس طفلة أمام منزلها ليتدخل والدها في اللحظة الأخيرة وينقذها من بين يديه قبل أن يتمكن منها.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر فتاة صغيرة تتعرض لهجوم ذئب بري في الحديقة الأمامية لمنزل في Woodland Hills بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وحاول الذئب سحب الطفلة بعيداً لولا تدخل والدها في اللحظات الأخيرة.

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وفقا لإدارة شرطة لوس أنجلوس، حدث الهجوم المرعب يوم الجمعة في المجمع 22400 في شارع Martha.

وقالت الشرطة إن الطفلة كانت تلعب في الحديقة الأمامية عندما كان والدها داخل سيارته. وعندما سمع والدها صوت صراخها توجه إليها وحملها بين ذراعيه وطرد الذئب بعيداً. وأنقذها من تعرضها لإصابات خطيرة.

فيديو ذئب يهاجم طفلة

المصدر:انستغرام
الوطن
الوطن
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