الجمعة, ديسمبر 9, 2022
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حادث مروع في الكويت نتيجة سباق يؤدي إلى نهاية مأساوية- فيديو

كتب الوطن
حادث مروع في الكويت نتيجة سباق
حادث مروع في الكويت نتيجة سباق

الوطن – حادث مروع في الكويت نتيجة سباق بين مركبتين كانت نهايته مأساوية في البلد الذي يشهد أكبر معدل حوادث مأساوية بالنسبة لتعداد السكان في العالم.

فقد نشرت صفحة المجلس الكويتية عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لمركبتين كانتا في سباق في الكويت، قبل أن تصطدما ببعضهما البعض.

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وأدى الحادث إلى وفاة أحد السائقين، فيما قامت الأجهزة الأمنية بالبحث عن قائد المركبة الأخرى.

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وقالت صفحة موقع المجلس على تويتر بتغريدة إطلع عليها موقع الوطن. ما نصه: “فيديو / البحث عن قائدة سيارة «الرانقلر». الذي تسبب بوفاة قائد اللاندكروز خلف عايض العبيوي. على طريق الصبية أمس.  الانتهاء من دفان من العبيوي قبل قليل في مقبرة الجهراء.

حادث مروع في الكويت

و كشفت مصادر أمنية في الكويت عن تسبب الحوادث المرورية في مقتل 832 مواطناً ومقيماً خلال 30 شهراً. بمعدل وفاة 352 شخصاً خلال عام 2020. ووفاة 323 شخصاً خلال العام الماضي 2021. ووفاة 157 شخصاً منذ بدايه العام الجارى، وحتى نهاية يونيو. أي أن الحوادث المرورية تقتل نحو 26 شخصاً كل شهر في الكويت.

وحلت الكويت في المركز الثالث عالميا من اجمالي 193 دولة في الوفيات نتيجة حوادث ومصادمات الطرق. وبلغت نسبة الوفيات نتيجة الحوادث %7.9 من اجمالي الوفيات في الكويت. نتيجة الاصابة بالاورام الخبيثة وامراض الاوعية الدموية في المخ.
جاء ذلك في دراسة اجرتها جامعة ميشغين الامريكية – معهد بحوث النقل.

الوطن
الوطن
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