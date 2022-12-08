لن تصدق كيف ظهرت مصصمة أزياء بعمر 73

الوطن – انتقلت مصصمة الأزياء فيرا وانغ البالغة من العمر 73 عامًا إلى تطبيق Instagram لتبادل الصور يوم الثلاثاء لمشاركة سلسلة من الصور ومقطع فيديو لها أثناء وجودها في ميامي.

في اللقطات، جلست مصممة الأزياء على أريكة فناء رمادية في الهواء الطلق بينما كانت ترتدي قميصًا أسود بأكمام طويلة يغرق ريك أوينز، وسروالًا قصيرًا أبيض من Kohls ومنصة فالنتينو البيضاء ذات الكعب العالي. هزت أظافر الأكريليك البرتقالية الزاهية، بينما تركت شعرها الطويل الداكن المستقيم يسقط على كتفيها.

و علقت وانغ على منشورها، بقولها “مزيج ميامي”. إلى جانب علامات التصنيف لكل علامة تجارية.

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وسرعان ما أظهر المعجبون حبهم لأيقونة الموضة في تعليقات منشورها، حيث أشار الكثيرون إلى مظهرها الدائم.

كتب أحدهم «أسلوب لأيام» مع رمز تعبيري لعيون القلب. «أحب الجمع عليك». “الكاميرا تحبك! أكثر جاذبية من معظم عارضاتك! “أضاف شخص آخر.

«في هذه الأثناء، تبدو فيرا وانغ 30 عندما تبلغ من العمر 70 عامًا»، هذا ما قاله آخر. “واو!!! مثل هذا الإلهام! أتمنى أن تكون أي من سنواتي 30 القادمة بالإضافة إلى سنوات لطيفة جدًا معي!!! “صاغ شخص آخر.

“لديك حقًا موهبة في الظهور بمظهر رائع. هذا الزي مذهل ومثير، وأنت تهز المظهر! “شارك أحد المعجبين.

كيف ظهرت مصصمة أزياء بعمر 73

في الآونة الأخيرة، كانت وانغ صريحة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاستمتاع بوقتها في ميامي. في الأسبوع الماضي، نشرت صورًا لنفسها وهي تتظاهر مع غروب الشمس في فلوريدا، وتستمتع بعد الظهر في Swan في منطقة التصميم وتستعد لـ Art Basel في Miami Beach.