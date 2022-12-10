السبت, ديسمبر 10, 2022
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الإماراتية أحلام تظهر بقميص نوم في “سعودي آيدول” وتثير الجدل

شاركت أحلام الصور الأولى لها من برنامج “سعودي آيدول” وأثارت الجدل

كتب الوطن
watan.com
الإماراتية أحلام الشامسي تظهر بقميص نوم

الوطن – الإماراتية أحلام الشامسي أثارت الجدل مجددا بظهورها بقميص نوم في ظهورها الأخير من كواليس برنامج المواهب “سعودي آيدول”. ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام. وأثارت حالة من الجدل بين متابعينها في مواقع التواصل الإجتماعي.

وشاركت أحلام الصور الأولى لها من برنامج “سعودي آيدول”، حيث بدت فيها وهي تجلس على مقاعد لجنة التحكيم إلى جانب الفنانين: السعودي أصيل أبو بكر، السورية أصالة، والعراقي ماجد المهندس.

وظهرت أحلام بهندام أشبه بملابس النوم، ما أثار جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما يبشّر بموسم قوي جداً.

الإماراتية أحلام تبدو مختلفة جدا

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ولاحظ عدد كبير من المعلّقين أن الفنانة أحلام الشامسي بدت بملامح وجه مختلفة، وتساءلوا عن سرّ هذا التغيير، في حين رجّح البعض أن الصور قد خضعت للتعديل عبر تقنية الفوتوشوب.

وتلقّت المطربة الخليجية التهاني من عدد كبير من المشاهير، بينهم: لطيفة التونسية ونادين نسيب نجيم وسمية الخشاب وماريتا الحلاني.

وكانت قد أكّدت أصالة نصري أنّ الأجواء الحامية مستمرة مع أحلام في النسخة السعودية من البرنامج العالمي، قائلةً: “هيكون فيه مناوشات بيني وبين أحلام في برنامج “سعودي آيدول” ولكن لن نتنافس على الأزياء، لأن دا أول موسم وقررت أمشي على قد حالي وأزيائي هتكون بسيطة”.

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المصدر:أنستغرام - الوطن
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