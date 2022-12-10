الرئيس أردوغان لا يعتبر فريق المغرب فريقا عربيا ويثر الغضب

الوطن – الرئيس أردوغان أثار ضجة على موقع التغريد تويتر عندما نشر تغريدة بعد فوز فريق المغرب على البرتغال. الفوز التاريخي الذي أوصل المغرب لمرحلة لم يصل لها اي فريق عربي من قبل ولا أفريقي.

تغريدة الرئيس أردوغان أغضبت الكثير من متابعيه. واعتبرها البعض عنصرية، بينما شكره الكثير من المتابعين على تغريدته ولم ينتبهوا لما انتبه له البعض.

وكتب أردوغان في اغريدته باللغة العربية على حسابه المخصص للتغريد باللغة العربية يهنئ منتخب المغرب بالفوز ولكنه لم يعتبره فريقا عربيا.

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وقال في التغريدة التي اطلع عليها موقع الوطن ما نصه: “أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز.”

الرئيس أردوغان يتعرض للانتقاد فريق المغرب عربي ايضا

وما أن نشر التغريدة حتى أثار حالة من الغضب. حيث قال أول فريق أفريقي. واستغرب الكثير لماذا لم يقل ايضا اول فريق عربي؟ هل هو حقد على العرب؟ الوطن تابع بعض التعليقات.

وقال أحدهم ما نصه: “هو عربي ايضا يا سيادة الرئيس هل تعتقد لو ذكرت هذا في تغريدتك لكان افضل لكن كره الاتراك للعرب واضح.”

بينما قال آخر ما نصه: “وهو أول فريق عربي وأول فريق لدولة إسلامية أيضاً سيادة الرئيس”.

وهو أول فريق عربي وأول فريق لدولة إسلامية أيضاً سيادة الرئيس✌️🇲🇦 — Truth Pursue (@TruthPursue1) December 10, 2022

وعلق الناشط العماني محمود الهنائي على تغريدة الرئيس أردوغان وقال كما اطلع الوطن ما نصه: “حساب متحدث باللغة العربية لأنه يدرك أهمية العرب والعرب دائما الفيصل والمهد والنهايات كل التاريخ الإنساني والحضاري والديني، ويستخسر إن يهنى العرب بفوز المغرب العربي المتكلمين باللغة العربية والمنصهرين في دماء العربية وكأن دائما في الفتوحات الإسلامية جندي المغرب بجنب جند المشرق…”

حساب متحدث باللغة العربية لأنه يدرك أهمية العرب والعرب دائما الفيصل والمهد والنهايات كل التاريخ الإنساني والحضاري والديني، ويستخسر إن يهنى العرب بفوز المغرب العربي المتكلمين باللغة العربية والمنصهرين في دماء العربية وكأن دائما في الفتوحات الإسلامية جندي المغرب بجنب جند المشرق… — محمود الهنائي (@mahmood7777717) December 10, 2022

علق ناشط بقوله: “تغريده غير موفقه ياسيادة الرئيس وتعبير خاطأ كان من المنطق والعقل تذكر أول منتخب عربي أسلامي أفريقي وشكرا لك”. وقال آخر ايضا: “قبل لا تكتب اول فريق إفريقي اكتب أول فريق عربي وبعدين اكتب أفريقي”.



و سجل المنتخب المغربي لكرة القدم ملحمة. ستظل عالقة في الأذهان وتؤرخ لمونديال قطر الذي تستضيفه لأول مرة دولة عربية، بعد المستوى المبهر الذي ظهر به أمام منتخب البرتغال بأرمادة نجومه. ولعب أسود الأطلس بروح قتالية ووقفوا الند للند لرونالدو ونجوم “برازيل أوروبا”.

وباغت مهاجم منتخب المغرب يوسف النصيري. الذي أصبح أكثر اللاعبين العرب تسجيلاً في تاريخ كأس العالم. بالتساوي مع السعوديين سامي الجابر وسالم الدوسري والتونسي وهبي الخزري، شباك البرتغال. في ربع نهائي مونديال قطر 2022 على استاد الثمامة.

وارتقى النصيري لكرة عالية جداً أسكنها برأسه جميلة في شباك حارس البرتغال ديوغو كوشتا، رافعاً رصيده إلى ثلاثة أهداف في كأس العالم.