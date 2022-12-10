رونالدو يعتدي على مشجع بعد هزيمة منتخبه أمام المغرب – فيديو

الوطن – رونالدو يعتدي على مشجع أراد أن يلتقط صورة معه بعد هزيمة منتخبه البرتغال أمام المغرب. في مباراة ملحمية أخرجته من حلمه الأخير بالوصول إلى كأس العالم الأخير في حياته الكروية قبل الإعتزال والإنتقال الى نادي النصر السعودي في صفقة ضخمة.

حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. مقطع فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد هزيمة منتخب بلاده مع المنتخب المغربي. في ملعب الثمامة في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر. وهو يبعد أحد المشجعين بعيداً عنه.

مقطع الفيديو وثق تدخل فرد من الأمن لإبعاد مشجع حاول التقاط الصور مع رونالدو. بعد هزيمة منتخب بلاده أمام المنتخب المغربي في منافسات كأس العالم في قطر التي أقيمت في الدوحة .

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لكن الفيديو وثق كذلك قيام رونالدو بإبعاد المعجب بشكل أقل من حركة رجل الأمن. وقد تم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي.

اقسم بالله شخصية قذره اقسم بالله ازبل شخصيه في تاريخ كرة القدم سافل ابن الكىلب خسارتك سعادتي pic.twitter.com/TLgKHsiPJ1 — 🇲🇦Talal🇦🇷 (@tool88I) December 10, 2022

رونالدو يعتدي على مشجع في لحظة غضب وبكاء بعد هزيمة منتخبه أمام المغرب

يأتي ذلك في الوقت الذي دخل فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نوبة بكاء. بعد خسارة منتخب بلاده أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

في حين توقفت مسيرة منتخب البرتغال عند دور الثمانية. عقب الهزيمة أمام “أسود الأطلس” بهدف دون رد، في المباراة التي جرت على ملعب الثمامة، يوم السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022.

كأس العالم الأخيرة في مسيرة رونالدو

لكن فور إطلاق الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو صافرته، انهمر كريستيانو في نوبة بكاء شديد، خاصة أنه يخوض كأس العالم للمرة الأخيرة في مسيرته.

كما خرج لاعب مانشستر يونايتد السابق من أرضية ملعب الثمامة وحيداً، وهو يبكي بحرقة، باتجاه غرفة تغيير الملابس، فيما بقي زملاؤه على أرض الملعب، من أجل تحية الجماهير.

في حين تفاعل المتابعون على موقع التواصل الاجتماعي مع هذه اللقطة، ولاقت رواجاً كبيراً، حيث قال أحدهم: “لكل بداية نهاية، والنهايات لا تكون دائماً سعيدة”، وكتب آخر: “اعذرنا يا كريستيانو، فالمغرب وطن، والوطن لا يُخان”.

جدير بالذكر أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات. قد بدأ مباراة بلاده ضد المغرب من على مقاعد البدلاء. قبل أن يستعين المدرب فيرناندو سانتوس بخدماته في الدقيقة الخمسين.

في حين لم يتمكن “الدون” من إنقاذ منتخب بلاده. على الرغم من محاولاته الخطيرة، إلا أنه اصطدم بتألق الحارس المغربي ياسين بونو.