فصل معلمة أمريكية أهانت طلابا مسلمين أثناء صلاتهم.. فيديو حصل على 6 مليون مشاهدة

الوطن – قررت مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية فصل معلمة أمريكية بسبب إقدامها على إهانة طلاب مسلمين بالقول والفعل خلال أدائهم للصلاة بإحدى القاعات.

وجاء قرار مدرسة فرانكلين بمدنية ميامي. فصل معلمة أمريكية بعد تداول منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الواقعة.

وأظهر المقطع عددًا من الطلاب يؤدون الصلاة. قبل أن تدخل عليهم المعلمة وتقول “انتظروا، هذا مكتبي، وأنتم تؤدون السحر هنا. اعذروني أنا أؤمن بالمسيح، لذلك سأقاطعكم”. وذلك قبل أن تمر على أيدي الطلاب وهم ساجدون.

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وقال حساب “جوابا” الذي نشر المقطع قبل يومين على تطبيق تيك توك. وحصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة “للتوضيح فقط. لقد حصل الطلاب على إذن من معلمتين للصلاة في الغرفة. وكل شيء كان على ما يرام، قبل أن تدخل هذه المعلمة الأخرى”.

وفي استجابة سريعة، نشرت المدرسة بيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس. قالت فيه “في وقت سابق اليوم، تمت مشاركة فيديو مقلق للغاية متداول عبر تيك توك مع إدارة المدرسة في فرانكلين. ونريد أن نوضح أننا لا نتسامح مع هذا السلوك العنصري“.

وأضافت المدرسة “بينما لا نناقش شؤون الموظفين علنا، يمكننا إعلان أن المعلمة المعنية لم تعد عضوا في طاقم أكاديمية فرانكلين بعد اليوم”. وذكر بيان المدرسة: “نتطلع إلى مواصلة مبادراتنا لخلق عالم أفضل وأكثر سلاما من خلال التفاهم والاحترام المتبادل بين الثقافات والأعراق المختلفة”.

فصل معلمة أمريكية بعد إنتشار هذا المقطع

من جانبه، رحّب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في بيان عبر موقعه الرسمي أمس بقرار المدرسة.فصل معلمة أمريكية، بينما انتقد سلوك المعلمة الذي وصفه بأنه “كراهية”.

وقال مسؤول (كير) في فلوريدا عبد الله جابر “إنه أمر مهم أن يعرف مديرو المدارس والموظفون بها الممارسات الدينية الأساسية لخدمة الطلاب الذين يؤدون شعائر عقيدتهم كما حدث في هذه الحالة مع طلاب مسلمين، وبذلك سنتمكن من حماية أطفالنا”، وأضاف “نرحب بالاستجابة السريعة من إدارة المدرسة”.