وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المغرب لتأهلهم في كأس العالم

الوطن – وزير الخارجية الأمريكي نشر تغريدة على حسابه الرسمي يهنئ فيها منتخب المغرب لتأهلهم إلى نصف نهائي كأس العالم.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي كتب في تغريدته قائلاً: “إفريقيا تصنع التاريخ وتحتل الصدارة داخل الميدان وخارجه”. وأضاف: “في عشية قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا. أهنئ أسود الأطلس على فوزهم اليوم. لقد أصبحوا أول فريق إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم”. مضيفاً هاشتاق “ديما المغرب‬⁩”.

Africa making history and leading on and off the field. On the eve of the the #USAfricaLeadersSummit22, I congratulate @EnMaroc, the #AtlasLions, on their win today and becoming the first African and Arab team to ever reach the semi-finals of the @FIFAWorldCup. #DimaMaghrib

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 10, 2022