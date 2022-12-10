وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المغرب لتأهلهم في كأس العالم

الوطن – وزير الخارجية الأمريكي نشر تغريدة على حسابه الرسمي يهنئ فيها منتخب المغرب لتأهلهم إلى نصف نهائي كأس العالم.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي كتب في تغريدته قائلاً: “إفريقيا تصنع التاريخ وتحتل الصدارة داخل الميدان وخارجه”. وأضاف: “في عشية قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا. أهنئ أسود الأطلس على فوزهم اليوم. لقد أصبحوا أول فريق إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم”. مضيفاً هاشتاق “ديما المغرب‬⁩”.

Africa making history and leading on and off the field. On the eve of the the #USAfricaLeadersSummit22, I congratulate @EnMaroc, the #AtlasLions, on their win today and becoming the first African and Arab team to ever reach the semi-finals of the @FIFAWorldCup. #DimaMaghrib — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 10, 2022

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تهنئة وزير الخارجية الأمريكي وتهنئة أردوغان

يأتي ذلك في الوقت الذي هنأ فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تغريدة له باللغة العربية عبر حسابه بموقع تويتر، المنتخب المغربي بمناسبة تحقيقه “إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم”. وكان قد أثار غضب بعض المتابعين عندما لم يذكر أن المنتخب المغربي منتخب عربي ايضا وليس أفريقيا فقط.

حيث قال أردوغان: “أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم”. وأضاف: “كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز”.

كذلك كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي عبر تويتر كذلك: “لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم.. مبروووووك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب”.

لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم 🇲🇦.. مبروووووك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب .. pic.twitter.com/xyoyFtPB0D — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 10, 2022

في سياق متصل، هنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. المنتخب المغربي بتأهله إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم، على حساب نظيره البرتغالي (1-0) السبت، في قطر. ونشر عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام” مساء السبت، صورة للحظة هدف المغرب في مرمى البرتغال. وعلق عليها قائلاً: “أسود الأطلس يصنعون التاريخ، مبارك الفوز”.