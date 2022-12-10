وفاة الصحفي الأمريكي جرانت وال في كأس العالم بقطر

الوطن- وفاة الصحفي الأمريكي جرانت وال في قطر بعد انهياره أثناء تغطيته لكأس العالم، أثارت موجة من الصدمة والحزن في جميع أنحاء عالم الرياضة.

وقال شاهد لشبكة CNN إنه «انهار» في منطقة الصحافة أثناء تغطيته مباراة الأرجنتين وهولندا يوم الجمعة.

وفاة الصحفي الأمريكي بظروف غير واضحة.

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وقالت كرة القدم الأمريكية في بيان على حسابها الرسمي على تويتر: «تشعر عائلة كرة القدم الأمريكية بأكملها بالحزن عندما علمت أننا فقدنا الصحفي الامريكي جرانت وال». جرانت جعل كرة القدم من عمله، ونحن محطمون لأنه وكتاباته الرائعة لن تكون معنا بعد الآن. ”

أشادت كرة القدم الأمريكية بشغف واهل و «إيمانه بقوة اللعبة في تعزيز حقوق الإنسان»، وشاركت تعازيها مع زوجة وال، سيلين جوندر، وأحبائه.

أعاد جوندر نشر بيان كرة القدم الأمريكية على تويتر وكتب: “أنا ممتن جدًا لدعم عائلة زوجي جرانت وال لكرة القدم والعديد من الأصدقاء الذين تواصلوا الليلة. أنا في حالة صدمة كاملة “.

غطى الصحفي الأمريكي وال كرة القدم لأكثر من عقدين، بما في ذلك 11 كأس العالم، وفقًا لموقعه على الإنترنت. كان كاتبًا قديمًا في Sports Illustrated، وألف كتابين عن الرياضة.

شعوره بالمرض والتعب

في حلقة من البودكاست Futbol مع Grant Wahl، نُشرت قبل أيام فقط من وفاته في 6 ديسمبر، اشتكى من الشعور بتوعك.

“لقد أصبح الأمر سيئًا للغاية من حيث ضيق صدري وضيق وضغط. أشعر بشعر شديد، سيء “. أخبر واهل المضيف المشارك كريس ويتينغهام في الحلقة. وأضاف أنه طلب المساعدة في العيادة الطبية في المركز الإعلامي لكأس العالم، معتقدًا أنه مصاب بالتهاب الشعب الهوائية

قال إنه أُعطي شراب السعال والإيبوبروفين، وشعر بتحسن بعد ذلك بوقت قصير. وقال وال أيضًا إنه عانى من «استسلام غير طوعي من قبل جسدي وعقلي» بعد مباراة الولايات المتحدة وهولندا في 3 ديسمبر.

“هذه ليست أول مسابقات رعاة البقر لي. لقد فعلت ثمانية من هؤلاء من جانب الرجال “. قال في ذلك الوقت. «وهكذا، لقد أصبت بالمرض إلى حد ما في كل بطولة، والأمر يتعلق فقط بمحاولة إيجاد طريقة تحب إنجاز عملك».

كما وصف الحادث في رسالة إخبارية حديثة نُشرت في 5 ديسمبر/كانون الأول، كتب فيها أن جسده «انهار» بعد قلة نومه وارتفاع ضغطه وعبء عمله الثقيل. وكتب أنه أصيب بنزلة برد لمدة 10 أيام، والتي «تحولت إلى شيء أكثر حدة»، مضيفًا أنه شعر بتحسن بعد تلقي المضادات الحيوية واللحاق بالنوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الوزارة على «اتصال وثيق» مع عائلة وال.

تسببت وفاة واهل في حدوث صدمة في مجتمع كرة القدم والصحافة الرياضية، حيث شارك الكثيرون الإشادة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم. «نشعر بالصدمة والحزن والحزن بسبب الوفاة المأساوية لجرانت وال»، مضيفًا أن وال كان «شخصًا لطيفًا ومهتمًا».

كما قام الدوري الوطني لكرة القدم النسائية بتغريد تعازيه. قائلاً إن «التزام وال بمشاركة قصص لعبتنا الجميلة كان لا مثيل له. ولكن الأهم من ذلك، أن نزاهته وتفكيره ولطفه كانت أساسية للطريقة التي يعيش بها».

شارك صحفيون آخرون أيضًا قصصًا عن التقارير جنبًا إلى جنب مع Wahl، وبعد أن قابلوه في العديد من نهائيات كأس العالم على مر السنين.

كتب المذيع الشهير ديك فيتالي: «قبل أن يصبح أفضل لاعب في تغطية كرة القدم، كان يقوم بالأطواق وكان لطيفًا جدًا معي».

دعمه للمثلين واعتقاله في قطر

تصدّر Wahl عناوين الصحف في نوفمبر. من خلال الإبلاغ عن اعتقاله ورفضه لفترة وجيزة الدخول إلى مباراة في كأس العالم لأنه كان يرتدي قميص قوس قزح لدعم حقوق مجتمع الميم.

قال إن رجال الأمن طلبوا منه تغيير قميصه لأنه «غير مسموح به» وأخذوا هاتفه. وقال واهل إنه أطلق سراحه بعد 25 دقيقة من اعتقاله. وتلقى اعتذارات من ممثل الفيفا وعضو بارز في فريق الأمن في الملعب.

بعد ذلك، قال واهل لشبكة CNN إنه «من المحتمل» أن يرتدي القميص مرة أخرى.