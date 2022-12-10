السبت, ديسمبر 10, 2022
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وفاة ملكة جمال لبنان سابقة في ظروف غامضة (فيديو)

تداول ناشطون مقطعًا للراحلة تتحدث فيه عن إصابتها بمرض لم تكشف عنه

كتب الوطن
watan.com
وفاة ملكة جمال لبنان سابقة في ظروف غامضة

الوطن – توفيت ملكة جمال لبنان السابقة زينة ترحيني. التي عملت مؤخرًا في مجال الإعلانات، في ظروف غامضة بحسب ما كشفت عنه مصادر مقربة منها.

وتداول مستخدمون بموقع فيسبوك إعلانًا منسوبًا لعائلة الشابة الراحلة تنعى فيه ابنتهم زينة حسن ترحيني، دون توضيح سبب الوفاة.

وعقب انتشار خبر وفاة زينة ترحين الملكة السابقة. تداول ناشطون مقطعًا للراحلة تتحدث فيه عن إصابتها بمرض لم تكشف عنه. وتطلب من متابعيها الدعاء لها.

وفاة ملكة جمال لبنان سابقة في ظروف غامضة

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وتقول زينة في المقطع: “أنا كتير اشتقتلكم أكتر ما إنتو بتشتاقولي بكتير، ما بدي منكم غير دعواتكم وصلواتكم لأني مريضة كتير، تمنو لي الشفاء”.

وحصلت الراحلة زينة ترحيني على لقب الملكة قبل سنوات، لتتجه بعده إلى الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت كأبرز الوجوه الشابة المنتقدة للأوضاع في بلادها.

المصدر:فيسبوك - الوطن
الوطن
الوطن
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