تفاصيل مقتل ابتسام المقرشية.. ماذا يحصل في سلطنة عمان؟ فيديو

الوطن – جريمة جديدة في سلطنة عمان. جريمة قتل الطالبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بولاية عبري طعنا بالسكين على يد أحد الأشخاص. تشغل الشارع العماني ومواقع التواصل الإجتماعي. حيث بات حديث الكثير من العمانيين عن ماذا يجري في سلطنة عمان؟ ولماذا جرائم القتل البشعة في تزايد في الفترة الأخيرة؟

وقالت ناشطة عندما أسمع عن جريمة بشعة بهذه الطريقة أظنها في مصر أو اي مكان أخر. ولكن أن تصل لدينا فماذا حصل في مجتمعنا المحافظ المسالم.

وقال الإعلامي العماني عيسى بن علي الملا بتغريات طالب فيها الوقوف على الحقيقة لسنا شعب ملائكي. وقال ما نصه كما اطلع الوطن: “حق ذوي المغدورة القصاص من الجاني الجبان لعنة الله عليه.. لسنا مجتمع ملائكي” ولكن وقوع جريمتين بهالبشاعة في أسبوع يعد مؤشر خطير؟! الأسباب مرتبطة بجوانب مختلف ة(إجتماعية، إقتصادية، وغيرها). هناك من يريد للناس المعاناة ويستسهل أوجاعهم وقضاياهم هذولا شركاء في الجرائم”

حق ذوي المغدورة القصاص

من الجاني الجبان لعنة الله عليه..

لسنا مجتمع ملائكي ولكن وقوع جريمتين بهالبشاعة في أسبوع يعد مؤشر خطير؟!الأسباب مرتبطة بجوانب مختلفة(إجتماعية، إقتصادية، وغيرها)

هناك من يريد للناس المعاناة

ويستسهل أوجاعهم وقضاياهم

هذولا شركاء في الجرائم#ابتسام_المقرشية — عيسى بن علي المـلا (@issalmulla) December 12, 2022

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وبحسب ما ورد من شهادات حول مقتل ابتسام المقرشية، فإن الجاني انتظرها حتى انتهت امتحانها وخرجت من الجامعة ليقوم بعدها بملاحقتها بسيارته، ثم قام بالإصطدام بسيارتها من الخلف حتى توقفت.

ووفقا لشهادات الشهود وما أظهرته الصور، فقد قام الجاني بتحطيم الزجاج الخلفي للسيارة التي كانت تقل المجني عليها ابتسام المقرشية، قبل أن ينهال عليها بالطعنات التي أدت لوفاتها.

سبب مقتل ابتسام المقرشية

وتداولت أنباء أن سبب ارتكاب الجاني لجريمته هو رفض أهلها زواجه منها لأنه يكبرها بعشر سنوات.

من جانبها، شقيقة المجني عليها ما تم تداوله من “إشاعات” حول أن الجاني كان قد تقدم لخطبة المجني عليها ابتسام المقرشية وتم رفضه.

واستغربت شقيقة المجني عليها تداول مثل هذه الإشاعات المغرضة، مطالبة الجميع بالكف عن ترديدها، لكونها ما يتم تداوله غير صحيح بالمرة.

وتداول ناشطون صورة المجني عليها، مؤكدين بأنها كانت موظفة وتدرس في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنظام الانتداب.

وعقب الجريمة تصدر وسما “ابتسام المقرشية” و”عبري” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في سلطنة عمان، حيث ترحم المغردون على المجني عليها، مستنكرين الجريمة التي وقعت بحقها والتي جاءت بعد أيام قليلة من مقتل المحامية أمل العبرية على يد طليقها، مطالبين بتطبيق أقصى عقوبة بحق الجاني.

وفي هذا السياق، قالت الكاتبة الصحفية مرفت العريمية:”الصمت أمام هذا العنف لن يجعله يتوقف أبدًا.. مهما كانت الاسباب لا مبرر لإزهاق أرواح البشر، العدالة ل ابتسام المقرشية “.

الصمت أمام هذا العنف لن يجعله يتوقف أبدًا..

مهما كانت الاسباب لا مبرر لإزهاق أرواح البشر، العدالة ل #ابتسام_المقرشية #أمل_العبرية — Mirfat Al Araimi – مرفت العريمية (@MIRFAT_ALARAIMI) December 12, 2022

وقالت الناشطة العمانية فاطمة بنت ناصر متذكرة الجريمة التي وقعت قبل اسبوع فقط وكانت تقريبا لأسباب معاكسة. “#أمل_العبرية قتلها من كان زوجاً لها #ابتسام_المقرشية قتلها من كان يريد الزواج منها”.

#أمل_العبرية

قتلها من كان زوجاً لها #ابتسام_المقرشية

قتلها من كان يريد الزواج منها pic.twitter.com/5FkqXj56bn — فاطمة بنت ناصر🌐 (@f_bint_nasser) December 12, 2022

وكانت جريمة مقتل المحامية العمانية أمل العبرية في إحدى المحاكم في محافظة مسقط، على يد طليقها أثناء تأدية عملها، بسبب خلافات أسرية بينهما، قد هز المجتمع العماني.

وقالت وسائل إعلام عمانية، إنّ القاتل انهال عليها بعشرات الطعنات في مناطق الرقبة والصدر والبطن، وبعدما تأكّد من مقتلها فرّ هارباً، إلى أن تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه.

المحامية العمانية منال المقالية قالت ايضا بتغريدة كما اطلع موقع الوطن ما نصه: “#امل_العبرية و #ابتسام_المقرشية ضحايا لجريمتين بشعتين، هل السبب ضعف الوازع الديني أم هناك أسباب أخرى؟! خاطري امنشن للشخص الذي قال أن هذه جريمة نادرة، فلا تكبروا الموضوع.

الله يرحمهن ويغفر لهن، في جنات النعيم يارب.”