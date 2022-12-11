الأحد, ديسمبر 11, 2022
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زوجة أشرف حكيمي تستقبله بـ “وصلة نكد” لأنه تأخر عليها بعد انتهاء المباراة

زوجة أشرف حكيمي جعلت زوجها ينسى الفوز والمباراة وكأس العالم كله بعد وصلة النكد

كتب الوطن
watan.com
زوجة أشرف حكيمي

الوطن – زوجة أشرف حكيمي اللاعب المتميز في منتخب المغرب، والذي نجح فريقه بالتغلب على البرتغال والتأهل الى نصف النهائي في بطولة كأس العالم المقامة في قطر. فرحتها كانت مختلفة عن كل العالم ببساطة لأنها زوجة في النهاية.

زوجة أشرف حكيمي استقبلت زوجها بوصة نكد أنسته فرحته والفوز وبل كأس العالم كله. والسبب إنه تأخر عليها بعد إنتهاء المباراة. وذهب ليحتفل مع فريقه ومع الطاقم ومع الجماهير وهي أخر وحدة ذهب إليها.

وحقق منتخب المغرب فوزًا تاريخيًا على حساب نظيره البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب الثمامة، ليتأهل “أسود الأطلس” إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

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وتم تداول فيديو عقب المباراة ظهرت فيه زوجة أشرف حكيمي وهي غير سعيدة بسبب تأخره عليها وعدم الاحتفال معها عقب صافرة النهاية والتأهل لنصف النهائي على حساب البرتغال.

وظهرت زوجة حكيمي وكانت تلومه على أنه قام بالدوران حول الملعب، والاحتفال مع الجماهير وزملائه والطاقم الفني، قبل أن يذهب إليها.

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وانطلق المغردون عبر تويتر في التكهن بشأن الحوار الشيق الذي دار بين الزوجين.

وقال أحد المغردين على سبيل السخرية والفكاهة، أن زوجة حكيمي أخبرته في تلك اللحظات أنه لم يكتف فقط بعدم الاهتمام بها طيلة 120 دقيقة من عمر المباراة، بل إنه رغم ذلك تجاهلها حتى بعد انتهائها”.

بينما لفت آخرون أن “هبة عبوك” قالت لـ حكيمي. “أنا آخر شخص خطر ببالك لتقابله بعد انتهاء المواجهة مع المنتخب الإسباني.. حتى أنك سلكت أطول طريق من أجل الوصول لي”.

ويدين المغرب بتأهله للهدف الذي سجله يوسف النصيري، الذي أصبح الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم، برصيد 3 أهداف.

وفي الدقيقة 93 طُرد وليد شديرة لاعب المغرب. حيث أشهر له الحكم الإنذار الثاني لتدخله القوي مع جواو فيليكس لاعب البرتغال. وأصبح المغرب أول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى نصف النهائي على الإطلاق.

المصدر:تويتر - الوطن
الوطن
الوطن
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