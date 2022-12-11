زوجة أشرف حكيمي تستقبله بـ “وصلة نكد” لأنه تأخر عليها بعد انتهاء المباراة

الوطن – زوجة أشرف حكيمي اللاعب المتميز في منتخب المغرب، والذي نجح فريقه بالتغلب على البرتغال والتأهل الى نصف النهائي في بطولة كأس العالم المقامة في قطر. فرحتها كانت مختلفة عن كل العالم ببساطة لأنها زوجة في النهاية.

زوجة أشرف حكيمي استقبلت زوجها بوصة نكد أنسته فرحته والفوز وبل كأس العالم كله. والسبب إنه تأخر عليها بعد إنتهاء المباراة. وذهب ليحتفل مع فريقه ومع الطاقم ومع الجماهير وهي أخر وحدة ذهب إليها.

وحقق منتخب المغرب فوزًا تاريخيًا على حساب نظيره البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب الثمامة، ليتأهل “أسود الأطلس” إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

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وتم تداول فيديو عقب المباراة ظهرت فيه زوجة أشرف حكيمي وهي غير سعيدة بسبب تأخره عليها وعدم الاحتفال معها عقب صافرة النهاية والتأهل لنصف النهائي على حساب البرتغال.

وظهرت زوجة حكيمي وكانت تلومه على أنه قام بالدوران حول الملعب، والاحتفال مع الجماهير وزملائه والطاقم الفني، قبل أن يذهب إليها.

زوجة أشرف حكيمي وجملة لو مهتم كان فهمت لوحدك

زوجة حكيمي تنكد عليه فرحة التأهل

تقوله درت الملعب كامل وبعدها جاي عندي😂 pic.twitter.com/Pw15GRQuuZ — صلاح العلاج ⚖️ (@SalahAlelaj) December 11, 2022

وانطلق المغردون عبر تويتر في التكهن بشأن الحوار الشيق الذي دار بين الزوجين.

وقال أحد المغردين على سبيل السخرية والفكاهة، أن زوجة حكيمي أخبرته في تلك اللحظات أنه لم يكتف فقط بعدم الاهتمام بها طيلة 120 دقيقة من عمر المباراة، بل إنه رغم ذلك تجاهلها حتى بعد انتهائها”.

بينما لفت آخرون أن “هبة عبوك” قالت لـ حكيمي. “أنا آخر شخص خطر ببالك لتقابله بعد انتهاء المواجهة مع المنتخب الإسباني.. حتى أنك سلكت أطول طريق من أجل الوصول لي”.

ويدين المغرب بتأهله للهدف الذي سجله يوسف النصيري، الذي أصبح الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم، برصيد 3 أهداف.

وفي الدقيقة 93 طُرد وليد شديرة لاعب المغرب. حيث أشهر له الحكم الإنذار الثاني لتدخله القوي مع جواو فيليكس لاعب البرتغال. وأصبح المغرب أول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى نصف النهائي على الإطلاق.