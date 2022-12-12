إغتيال طفلة فلسطينية برصاصة في الرأس من قبل الإحتلال الإسرائيلي

الوطن – إغتيال طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاماً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه، مساء الأحد، مخيم جنين في الضفة الغربية. جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الإحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. و اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان الفلسطينيين.

إغتيال طفلة فلسطينية برصاصة في الرأس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب بـ”استشهاد الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاماً). بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين”.

وعلق الناشط حامد العلي على جريمة إغتيال طفلة فلسطينية. كما اطلع الوطن بقوله ما نصه: “كانت واقفة على سطح منزلها فأفرغ فيها الحقد الصهيوني ٧ رصاصات. جنين : استشهاد الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة 16 عاماً. بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين مساء أمس”

كانت واقفة على سطح منزلها فأفرغ فيها الحقد الصهيوني ٧ رصاصات

جنين : استشهاد الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة 16 عاماً بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين مساء أمس pic.twitter.com/6yObOovxmM — حامد العلي (@Hamed_Alali) December 12, 2022

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كما اعتقل الجيش الإسرائيلي ناشطين فلسطينيين اثنين وأصاب ثلاثة آخرين بجروح لدى مداهمته مخيم جنين. بحسب ما أعلنته مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

فيما انسحبت قوات الاحتلال من المدينة، بعد اعتقال ثلاثة شبان فلسطينيين من محل تجاري بالحي الشرقي. فيما ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل نحو 6500 فلسطيني منذ مطلع عام 2022. ولا يزال 4700 فلسطيني يقبعون في 23 سجناً ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلياً.

كما قال شهود عيان إن قوات خاصة إسرائيلية. متخفية بزي مدني تسللت إلى منطقة البيادر في الحي الشرقي لجنين وداهمت محلاً تجارياً واعتقلت الشاب المطلوب لديها وشقيقه.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المقاومة الفلسطينية. أمطرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص خلال اقتحامها محيط مخيم جنين مساء الأحد.

حيث قالت كتيبة جنين في بيان لها. إنها “تمكنت من اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية على أطراف المخيم، حيث تم استهدافها بطلقات من الرصاص والعبوات المتفجرة”.

أضافت الكتيبة أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال في محيط أحد المنازل المحاصرة في الحي الشرقي بطلقات كثيفة متتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة. حيث خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوة لجيش الاحتلال.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

إذ قال نادي الأسير الفلسطيني. إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل. كما اعتقلت 4 آخرين في بلدتي برقين ويعبد جنوب مخيم جنين، إضافة لاعتقال شابين من بلدة بيرزيت شمال رام الله.

أضاف أن قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى مراكز التحقيق بتهمة مقاومة الاحتلال. وذكر نادي الأسير أن سلطات الاحتلال نقلت بشكل عاجل الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد من سجن الرملة إلى مستشفى مدني إسرائيلي.

كما قال النادي -في بيان صحفي- إن تدهورا طرأ على صحة أبو حميد الذي يعاني من هبوط في دقات القلب وارتفاع حاد في درجة حرارته، موضحاً أن الأسير المحكوم عليه بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال فقد الحركة بشكل شبه كامل ويدخل في نوبات نوم عميقة.