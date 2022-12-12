القبض على الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد

الوطن – قالت السلطات في جزر البهاما يوم الاثنين إن سام بانكمان فرايد. المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة العملات المشفرة العملاقة FTX. اعتقل في جزر الباهاما بعد أن وجهت السلطات الأمريكية اتهامات جنائية ضده.

وقالت قوة شرطة جزر البهاما الملكية في بيان. إن ضباط وحدة الجرائم المالية احتجزوا بانكمان فريد، 30، عاما في منزله بالعاصمة ناسو. قبل الساعة 6 مساءً بقليل.

وقال البيان إنه اعتقل على صلة بجرائم مالية في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء. وقال المدعي العام ريان بيندر في بيان منفصل إنه من المتوقع أن تطلب السلطات الأمريكية تسليمه.

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وقال رئيس الوزراء فيليب ديفيس في بيان: «لجزر البهاما والولايات المتحدة مصلحة مشتركة في محاسبة جميع الأفراد المرتبطين بـ FTX. الذين ربما يكونون قد خانوا ثقة الجمهور وخالفوا القانون».

وأضاف البيان أنه بينما تتابع السلطات الأمريكية اتهامات جنائية. تواصل جزر الباهاما تحقيقًا تنظيميًا وجنائيًا في انهيار الشركة.

إتهامات بعملية إحتيال مالي لشركة FTX

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي لجنوب نيويورك في بيان منفصل إنه طلب من سلطات جزر البهاما اعتقال بانكمان فرايد بناء على لائحة اتهام مختومة. وقال البيان إن السلطات تتوقع نشر مزيد من المعلومات الثلاثاء.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها سمحت برسوم منفصلة تزعم أن بانكمان فرايد انتهك قانون الأوراق المالية. وقالت الوكالة إنه سيتم تقديم هذه التهم يوم الثلاثاء في نفس المنطقة الفيدرالية.

كان يُنظر إلى FTX، التي أسسها Bankman-Fried في عام 2019. على أنها وجه الصناعة، وهي شركة تبلغ قيمتها 32 مليار دولار اجتذبت موافقات المشاهير والرعاية الرياضية الكبرى.

أصبح بانكمان فرايد أيضًا مانحًا ديمقراطيًا رئيسيًا. حيث قدم ما يقرب من 40 مليون دولار في السباقات الفيدرالية في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.

ولكن في الشهر الماضي، بعد أن نشر موقع إخباري يركز على التشفير الميزانية العمومية لشركة استثمارية مملوكة أيضًا لشركة Bankman-Fried. شهدت FTX ما يعادل تشغيل البنوك: تساءل العملاء والمراقبون عما إذا كانت قروضها واستثماراتها تساوي أكثر من ديونها.

كما تساءلوا عما إذا كان بإمكان الشركة أن تدفع للأشخاص الذين يحاولون سحب الأموال.

في غضون أيام، استقال بانكمان فرايد وقدمت الشركة طلبًا للحماية من الإفلاس. وفي حديثه في قمة New York Times DealBook في 30 نوفمبر. قال بانكمان فرايد إنه «لم يحاول ارتكاب الاحتيال على أي شخص».

قال على تويتر الأسبوع الماضي: “لقد فكرت في نفسي كرئيس تنفيذي نموذجي. لن يصبح كسولًا أو منفصلاً. مما جعلها أكثر تدميراً عندما فعلت أنا آسف. آمل أن يتعلم الناس من الفرق بين من كنت ومن كان يمكن أن أكون. ”

في ملف إفلاس، قال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، جون راي الثالث، إنه خلال مسيرته المهنية التي استمرت 40 عامًا، لم ير أبدًا «مثل هذا الفشل الكامل لضوابط الشركة ومثل هذا الغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة».