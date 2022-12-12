الإثنين, ديسمبر 12, 2022
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القهوة قاتلة إذا كنت من هؤلاء الأشخاص!

تغيرت نظرة الأطباء والعلماء إلى الآثار السلبية للقهوة على القلب عدة مرات خلال السنوات القليلة

كتب الوطن
القهوة قاتلة إذا كنت من هؤلاء الأشخاص!
القهوة قاتلة إذا كنت من هؤلاء الأشخاص!

الوطن – القهوة قاتلة أو تسبب لك نوبة قلبية حادة ومميتة في معظم الأحيان. ولكن ليؤسس للكل إن كنت من فئة معينة من الناس فيجب عليك الحذر والتوقف فورا.

فقد حذر اختصاصي بأمراض القلب من أن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، يمكن أن يسبب تناولهم الكافيين نوبة قلبية حادة وأحيانا مميتة.

القهوة قاتلة لبعض الأشخاص

وأوضح الاختصاصي الدكتور أيدار شارافييف في حديث لصحيفة روسية أن تناول القهوة لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن يمكن يؤدي الكافيين لدى بعض الأشخاص إلى الإصابة بنوبة قلبية حادة قصيرة المدى، بيد أنها أحيانا قد تكون مميتة.

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ويضيف، لقد تغيرت نظرة الأطباء والعلماء إلى الآثار السلبية للقهوة على القلب عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية. ووفقا لأحدث البيانات القهوة والشاي ليس لهما تأثير سلبي في القلب- ولا تظهر أمراض القلب والأوعية الدموية من هذا ولا تتفاقم.

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وتابع قائلا عن القهوة قاتلة: “هناك أشخاص يستقبل جسمهم الكافيين بسهولة. فيمكنهم تناول القهوة والخلود للنوم. ولكن عند غيرهم “يعالج” الكافيين ببطء وبصورة سيئة في جهاز الهضمي. حتى إن ضربات قلبهم تزداد عند تناولهم أي مشروب يحتوي على الكافيين.

لذلك لا يمكنهم النوم. أي يجب عليهم التخلي عن تناول مثل هذه المشروبات. وهذا يشمل بصورة خاصة الأشخاص الذين لديهم ميل إلى عدم انتظام ضربات القلب. لأن تعرضهم الحاد للكافيين لفترة قصيرة يمكن أن يسبب نوبة شديدة وأحيانا قاتلة”.

المصدر:صحيفة "إزفيستيا"
الوطن
الوطن
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