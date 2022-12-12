شاهد زوجة حسين الجسمي الجديدة تشغل رواد مواقع التواصل

الوطن – زوجة حسين الجسمي الجديدة شغلت رواد وسائل التواصل الإجتماعي. حيث أثار خبر عقد قران الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، العديد من التساؤلات حول هوية زوجته الجديدة، خاصة أنه لم يكشف عنها من قبل.

وقرر الجسمي (43 عاما) الاحتفال بعقد قرانه وسط عدد من قادة الإمارات، بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، ولم تظهر زوجته في الصور أو الفيديو الذي نشره ميار عباس، مدير أعمال الفنان الإماراتي.

سيدي سمو الشيخ عبدالله بن زايـد آل نهيان حفظه الله ورعاه ✍️ ألف مبروك مبروووك بوعلي (الفنان حسين الجسمي) @7sainaljassmi@SalehJasmi pic.twitter.com/IflnZtdVTY — نبيل آل علي 🇦🇪 (@Nabeelalali1976) December 12, 2022

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كما لم يدل ميار عباس بأي تفاصيل خاصة بالزوجة الجديدة أو جنسيتها. ومن المعروف في السابق أن حسين الجسمي كان متزوجا من مغربية اسمها حسناء. وتعيش معه في الإمارات، وقد أعلن عن زواجهما في عام 2013.

وأفادت مصادر إعلامية بأن زوجة الجسمي الجديدة إماراتية الجنسية، وتدعى شيخة عبد العزيز سلمان، وهي تنحدر من عائلة عريقة.

عقد قران الفنان #حسين_الجسمي بحضور سمو الشيخ #عبدالله_بن_زايد آل نهيان..

حيث نشر مدير أعمال الفنان صورة تجمعه معه وكتب عليها:

"اخي ورفيق دربي الغالي فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الافراح".@7sainaljassmi pic.twitter.com/twsqzwkDFx — Emarat fm (@Emaratfm) December 12, 2022

زوجة حسين الجسمي تشغل مواقع التواصل والبحث

وتصدرت هوية زوجة الجسمي الجديدة مؤشرات البحث، وذلك بعد إعلان عقد القران، وتسأل محبو النجم الإماراتي عن متى تم الارتباط بها وعقد قرانه.

ونشر الفنان الإماراتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أول تعليق له بعد إعلان عقد قرانه. وقال: “أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد.. بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة”.