الإثنين, ديسمبر 12, 2022
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شاهد زوجة حسين الجسمي الجديدة تشغل رواد مواقع التواصل

عقد قرانه وسط عدد من قادة الإمارات، بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات

كتب الوطن
watan.com
زوجة حسين الجسمي الجديدة

الوطن – زوجة حسين الجسمي الجديدة شغلت رواد وسائل التواصل الإجتماعي. حيث أثار خبر عقد قران الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، العديد من التساؤلات حول هوية زوجته الجديدة، خاصة أنه لم يكشف عنها من قبل.

وقرر الجسمي (43 عاما) الاحتفال بعقد قرانه وسط عدد من قادة الإمارات، بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، ولم تظهر زوجته في الصور أو الفيديو الذي نشره ميار عباس، مدير أعمال الفنان الإماراتي.

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كما لم يدل ميار عباس بأي تفاصيل خاصة بالزوجة الجديدة أو جنسيتها. ومن المعروف في السابق أن حسين الجسمي كان متزوجا من مغربية اسمها حسناء. وتعيش معه في الإمارات، وقد أعلن عن زواجهما في عام 2013.

وأفادت مصادر إعلامية بأن زوجة الجسمي الجديدة إماراتية الجنسية، وتدعى شيخة عبد العزيز سلمان، وهي تنحدر من عائلة عريقة.

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زوجة حسين الجسمي تشغل مواقع التواصل والبحث

وتصدرت هوية زوجة الجسمي الجديدة مؤشرات البحث، وذلك بعد إعلان عقد القران، وتسأل محبو النجم الإماراتي عن متى تم الارتباط بها وعقد قرانه.

ونشر الفنان الإماراتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أول تعليق له بعد إعلان عقد قرانه. وقال: “أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد.. بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة”.

watan.com

المصدر:اويتر - الوطن
الوطن
الوطن
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