فيديو أبكى الحجر.. طفل سوري في لبنان تعرض للتعنيف لأنه تأخر على البقر!

الوطن – فيديو أبكى الحجر لطفل سوري في لبنان روى قصته في مقطع انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي. أبكى كل من شاهده لمشهد واحد فقط من حياة آلاف الأطفال المهجرين من سوريا. داخلها وخارجها في معاناة تعتبر الاطول والأبشع في تاريخ البشرية الحديث.

فسنوات عمره القصيرة التي لم تتجاوزر عمر الأزمة في بلاده لم تشفع له بالنجاة من ضرب مبرح طال جسده ووجه، دون أي وجه حق.

طفل سوري في لبنان تعرض للتعنيف من أجل البقر

بدأت المأساة من انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر صغيراً سورياً يأكل بشغف بعد أن اعتدى عليه أرباب عمله بالضرب.

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وشرح الصغير ورغيف الخبز بين يديه، أنه تلقى ضرباً ممن يعمل عندهم بحجة أنه تأخر عن ملاقاة أبقار وأغنام يعمل راعياً لها.

وأوضح أن الضرب طال عينه اليمنى وهو ما يشير إليه اللون الأزرق حولها، وكسروا له إحدى أسنانه.

إلى ذلك، أثار المقطع غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي وصل إلى مطالبات بضرورة معاقبة الفاعلين فوراً.

وكتب ناشط إنساني بتغريدة أرفق بها مقطع الفيديو كما اطلع الوطن ما نصه: “أقسم بالله شي بيقهر أقسم بالله شي ببكي ماعاناه الشعب السوري في دول العربية.. لبنان يفوق الخيال طفل سوري يتعرض للضرب المبرح والطرد ليلا من قبل صاحب مزرعه بلبنان بسبب ان الولد تاخر على البقرات”.

أقسم بالله شي بيقهر

أقسم بالله شي ببكي

ماعاناه الشعب السوري في دول العربية.. لبنان يفوق الخيال

طفل سوري يتعرض للضرب المبرح والطرد ليلا من قبل صاحب مزرعه بلبنان بسبب ان الولد تاخر على البقرات pic.twitter.com/6x3lMUK97R — محمد أبو هيثم ✌ ناشط أنساني✌ (@Spj4V5EgR4OnS5H) December 13, 2022

يذكر أن هناك الكثير من حوادث الإعتداء على الأطفال السوريين في لبنان. وجميعها أثارت ضجة لوقت بسيط كما فعل هذا المقطع وبعدها تم طي الصفحة. ولم يتغير الوضع بعد.