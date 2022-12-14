غادة عبد الرازق تبحث عن زوج رقم 13 بعد انفصالها عن هيثم زنيتا

الوطن – غادة عبد الرازق تبحث عن زوج رقم 13. فقد أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، طلاقها من زوجها ومواطنها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج دام لعامين ونصف العام.

وقالت عبدالرازق، في تصريح لـ“ET بالعربي“، إنها انفصلت مؤخرا عن زنيتا “بشكل هادئ وراق، بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي”.

ولم توضح عبدالرازق الأسباب التي أدت إلى الانفصال، واكتفت بحذف صور طليقها من حسابها بإنستغرام. وغادة عبد الرازق تبحث عن زوج جديد.

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وكانت غادة عبد الرازق قد تزوجت من هيثم زنيتا عام 2020. أثناء تصوير مسلسلها “سلطانة المعز”. حيث قدم لها “الشبكة” داخل موقع التصوير، وشهد مخرج المسلسل محمد بكير والملف إياد إبراهيم على عقد الزواج.

غادة عبد الرازق تبحث عن زوج رقم 13

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق تزوجت 12 مرة. تزوجت غادة عبد الرازق لأول مرة عندما كان عمرها 17 عاماً من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز. وانجبت منه ابنتها الوحيدة روتانا لتتطلق منه بعد 7 سنوات.

زواجها الثاني كان من رجل أعمال بورسعيدي. ولكن الزواج لم يستمر طويلاً بسبب فارق السن الكبير. وعلقت غادة عبد الرازق على هذا الزواج في إحدى المقابلات التلفزونية قائلة: “كان كبير في السن زي بابا. ولما انفصلت عنه الدكتور قاللي انتي كنتي شايفة فيه صورة باباكي، وهو فعلاً كان شبهه جداً”.

زواجها الثالث كان عام 2002 من السيد حلمي سرحان. الذي لم يكمل سنة وتم الإنفصال نتيجة ارتباطات غادة عبد الرازق الفنية وعدم تفرغها للمنزل كما أراد الزوج.

زواجها الرابع كان من المنتج وليد التابعي وبدأ بجواز “عرفي” تحول إلى رسمي كما ذكرت غادة عبد الرازق في برنامج تلفزيوني عام 2010 وتم الطلاق أكثر من مرة والثالثة كانت عام 2009.