الخميس, ديسمبر 15, 2022
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شراب سحري له فوائد عجيبة لا تتركه أبدا

يكافح الكثيرون من أجل إنقاص الوزن في وقت ما، خاصة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى أن الاهتمام بالتخلص من السمنة يزداد مع نهاية عام وإقبال عام جديد.

كتب الوطن
watan.com
شراب سحري

الوطن – شراب سحري بسيط ولكن له فوائد عجيبة خصوصا لمن يرغب في إنقاص وزنه بالإضافة لفوائد أخرى تحدث عنها الخبراء في الصحة.

و يكافح الكثيرون من أجل إنقاص الوزن في وقت ما، خاصة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى أن الاهتمام بالتخلص من السمنة يزداد مع نهاية عام وإقبال عام جديد.

بحسب ما نشره موقع تلفزيون نيودلهي “NDTV”. إن الحفاظ على نظام غذائي صحي. يتلخص في تناول طعام صحي في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة. إلى جانب تناول مشروب صحي للتخلص من السموم. يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن.

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يرجح العديد من خبراء الصحة تضمين مشروبات التخلص من السموم في نظامنا الغذائي لتسريع عملية إنقاص الوزن. لكن السؤال الحقيقي عن نوع شاي التخلص من السموم الذي يجب تناوله وأي نوع يجب تجنبه.

إن جميع مشروبات التخلص من السموم وأنواع الشاي لها فوائدها، لكن ما يبحث عنه الكثيرون هو المشروب الذي يساعد في تسهيل التخلص من الكيلوغرامات الزائدة.

يوجد بالفعل مجموعة واسعة من وصفات مشروبات التخلص من السموم المصنوعة باستخدام التوابل والأعشاب والفواكه والخضروات، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن. يأتي على رأس القائمة شاي الكركم والفلفل الأسود.

الفوائد الصحية لشاي الكركم 

• الكركم مليء بالعديد من الخصائص المفيدة للصحة بما يشمل أحماض أوميغا-3 الدهنية والبروتين والألياف وغيرها التي تساعد على الهضم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

• و أيضا محمّل أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والمسكنات ومضادة للميكروبات ومولدة للحرارة التي تعمل على طرد السموم، مما يعزز فقدان الوزن.

• يحتوي الفلفل الأسود على مادة البيبيرين، وهو مركب يعزز الهضم والأداء الأيضي، مما يقلل من تراكم الدهون في الجسم.

• يساعد الفلفل  أيضًا في امتصاص العناصر الغذائية في الجسم، مما يعزز الصحة العامة.

كيفية صنع شراب صحي شاي الكركم والفلفل الأسود

watan.com
مشروب الكركم والفلفل الأسود

بالنظر إلى الفوائد المتعددة لمشروب شاي الكركم والفلفل الأسود. يقدم الخبراء خيارات شاي الأعشاب التي تساعد في التخلص من الكيلوغرامات الزائدة. علاوة على تقوية جهاز المناعة. من السهل صنع شاي الكركم والفلفل الأسود ويمكن تناوله في الصباح الباكر، كما يلي:

• غلي كوب من الماء في قدر.
• عندما يغلي الماء، يُضاف إليه ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.
• يتم إطفاء اللهب مع إغلاق غطاء القدر.
• يترك المشروب منقوعًا لمدة ثلاث إلى أربع دقائق.
• بعد التصفية يمكن إضافة القليل من العسل.

الوطن
الوطن
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