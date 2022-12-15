شرطي مارس العلاقة الحميمة مع متدربة أثناء الخدمة، وبث العملية كلها عبر الأثير

الوطن – شرطي مارس العلاقة الحميمة أثناء الخدمة. والمصيبة انه ترك المايكرفون مفتوح وبث العملية كلها عبر الأثير على الهواء مباشرة لجميع أفراد الشرطة. بالرغم من محاولة الإتصال به وتحذيره أن المايكرفون مفتوح.

و يخضع نائب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس للتحقيق، على ما يبدو، لممارسة الجنس أثناء العمل، وبثه عن طريق الخطأ عبر موجات الأثير .

أخبر قسم العمدة TMZ أن ضابطة مبتدئة. كانت تعمل في السجن المركزي للرجال عندما زُعم أنها خرجت إلى مرآب للسيارات لكنها شغلت الراديو عن طريق الخطأ. في الصوت الذي حصلت عليه TMZ، يمكنك سماع صوت امرأة تضحك وتئن، حيث يحاول الإرسال إخبار الضابط أن ميكروفونها مفتوح.

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وفي بيان لـقناة FOX 11، قال قسم العمدة، “إن إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس على علم بحادث محتمل يتعلق بأفراد يحتمل أن يكونوا متورطين في سلوك غير لائق.

تقوم الإدارة بالاستفسار والتحقيق بشكل أكبر. لا تتسامح الإدارة مع السلوك غير اللائق وتتوقع أن يتصرف كل عضو في الإدارة بطريقة مهنية تتفق مع قيمنا الأساسية “.

شرطي مارس العلاقة الحميمة والعقوبة التي تنتظره

قد تتراوح العقوبات من التعليق أو الفصل أو حتى التهم، لكن القسم، في هذه المرحلة، لا يزال يحقق. وقد نشرت وسائل إعلام أمريكية مقطع صوتي لما تم بثه. ويعتذر الوطن عن نشره.

تم الإبلاغ عن حادثة مماثلة داخل LASD في عام 2020 عندما زُعم أن نائبًا مارس الجنس أثناء الخدمة في مجموعة يونيفرسال استديو.