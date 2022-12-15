الخميس, ديسمبر 15, 2022
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قطري حكم مباراة المغرب وكرواتيا وهذا هو حكم نهائي كأس العالم 2022

كتب الوطن
watan.com
طري حكم مباراة المغرب وكرواتيا

الوطن – قطري هو حكم مباراة المغرب وكرواتيا. التي ستقام مساء السيت على المركز الثالث والرابع في نهائيات بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، البولندي سيمون مارشينياك لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم.

وسيكون برفقة الحكم البالغ من العمر 41 عاماً. والذي ظهر لأول مرة بنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، الثنائي بافل سوكولنيتسكي وتوماش ليستكيفيتش كمساعدين.

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حكم نهائي مونديال قطر 2022 وقطري حكم المغرب وكرواتيا
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وسبق أن قاد مارشينياك (41 عاماً)، مباراة لكل منتخب في مونديال قطر، ففاز مع الأرجنتين 2-1 على أستراليا في الدور ثمن النهائي، وفرنسا بالنتيجة ذاتها على الدنمارك في دور المجموعات.

حكم مباراة المغرب وكرواتيا

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حكم مباراة المغرب وكرواتيا

كما عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، لإدارة مباراة تحديد المركز الثالث التي تجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي على ملعب خليفة الدولي، يوم السبت.

ويساعده مواطناه طالب المري وسعود أحمد، وستكون ثاني مباراة يديرها الطاقم القطري خلال المونديال الحالي، بعد مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وويلز في الدور الأول.

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