قطري حكم مباراة المغرب وكرواتيا وهذا هو حكم نهائي كأس العالم 2022

الوطن – قطري هو حكم مباراة المغرب وكرواتيا. التي ستقام مساء السيت على المركز الثالث والرابع في نهائيات بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، البولندي سيمون مارشينياك لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم.

وسيكون برفقة الحكم البالغ من العمر 41 عاماً. والذي ظهر لأول مرة بنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، الثنائي بافل سوكولنيتسكي وتوماش ليستكيفيتش كمساعدين.

وسبق أن قاد مارشينياك (41 عاماً)، مباراة لكل منتخب في مونديال قطر، ففاز مع الأرجنتين 2-1 على أستراليا في الدور ثمن النهائي، وفرنسا بالنتيجة ذاتها على الدنمارك في دور المجموعات.

كما عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، لإدارة مباراة تحديد المركز الثالث التي تجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي على ملعب خليفة الدولي، يوم السبت.

ويساعده مواطناه طالب المري وسعود أحمد، وستكون ثاني مباراة يديرها الطاقم القطري خلال المونديال الحالي، بعد مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وويلز في الدور الأول.

Polish 🇵🇱 referee Szymon Marciniak will officiate the World Cup final between Argentina 🇦🇷 and France 🇫🇷 on Sunday, December 18.

He was also in charge of:

Nov 26: France 🇫🇷 2-1 🇩🇰 Denmark

Dec 3: Argentina 🇦🇷 2-1 🇦🇺 Australia pic.twitter.com/3ltzN9qTUP

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) December 15, 2022