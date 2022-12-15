الشارع الأردني يغلي: مقتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح في اشتباكات بمدينة معان

الوطن – مازال الشارع الأردني يغلي تحت نيران البركان القادم على الأردن بسبب الأزمة الإقتصادية الكبيرة التي يعاني منها. حيث تم الإعلان عن مقتل الضابط عبد الرزاق الدلابيح في معان.

وتصاعد التوتر في معان وعدة مدن أخرى في جنوب الأردن بعد أيام من إضرابات متفرقة نظمها سائقو الشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وتشهد محافظة معان منذ الخامس من ديسمبر/كانون أول الجاري إضرابا في قطاع النقل؛ للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بالبلاد، إلا أنه تطور فيما بعد إلى إضراب عام أغلقت على أثره المحال التجارية بالكامل.

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وأغلقت المتاجر في معان وعدة مدن أردنية أخرى أبوابها أمس الأربعاء تضامنا مع مطالبات للحكومة بخفض أسعار الوقود التي يقول السائقون إن زيادتها كبدتهم خسائر في أعمالهم.

وهدد بعض النشطاء المضربين بتنظيم احتجاجات في مدن المحافظات غدا الجمعة.

مقتل العقيد عبد الرزاق عبد الدلابيح

ولقي الضابط حتفه بعد إصابته برصاص أطلقه مهاجمون مجهولون أثناء الاشتباكات في منطقة الحسينية في معان. وقال المصدر إن أربعة آخرين من رجال الأمن أصيبوا.

ونعت مديرية الأمن العام في الأردن العقيد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، اثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس، وفقاً لتقرير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وقالت إنه “استشهد أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون” في منطقة الحسينية في محافظة معان.

وبحسب ما ورد في تقرير (بترا). فقد شددت مديرية الأمن العام على أنها إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه. فإنها ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب. أينما كانوا، ولن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم.

وفي وقت لاحق، أعلن بيان لمديرية الأمن العام عن “إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية اثناء تعاملهما مع مخربين قاموا باعمال شغب واحتجاجات في المنطقة”.

وأكّدت المديرية انه جرى اسعافهما للمستشفى، وهما قيد العلاج الآن. وقال شهود إن شبابا اشتبكوا مع الشرطة في عدة أحياء فقيرة بالمدينة. وكذلك في مدينة الزرقاء ذات الكثافة السكانية العالية شمال شرقي العاصمة عمان.

وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في حي الجبل الأبيض في مدينة الزرقاء لتفريق الاحتجاجات التي اندلعت في ثاني أعلى المدن الأردنية كثافة بالسكان.

كما ذكر شهود. أن عشرات الشباب نظموا احتجاجا في حي الطفايلة في عمان. حيث اشتبكت الشرطة مع محتجين كانوا يرددون شعارات مناهضة للحكومة.

وقال شهود إن شبابا أشعلوا النار في إطارات سيارات على طريق سريع رئيسي بين العاصمة والبحر الميت. الأمر الذي عرقل حركة المرور.

وأصدرت السفارة الأمريكية تحذيرا أمنيا منعت فيه موظفي الحكومة الأمريكية من السفر الشخصي والرسمي إلى جنوب الأردن.

وشهد الأردن موجة من الاضطرابات المدنية في الماضي بسبب غضب المواطنين من السلطات جراء تدهور مستويات المعيشة والفساد وارتفاع أسعار الوقود.