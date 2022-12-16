أبيض متطرف يعترف باستهداف العرب في الولايات المتحدة

الوطن – إعترف أمريكي أبيض متطرف باستهداف العرب والسود أمام المحكمة. حسب بيان وزارة العدل الأمريكية الجمعة.

ووفقاً للمعلومات المقدمة في المحكمة، أطلق لاري إدوارد فوكسورث ( 48 عاماً) أبيض متطرف. من منطقة جونزبورو، يوم 30 يوليو 2021. العديد من الطلقات من مسدس غلوك على نافذة وباب متجر صغير لمحطة وقود “شل” تقع في شارع “تارا بوليفارد” بمنطقة جونزبورو.

وبعد دقائق فقط. أطلق فوكسورث مرة أخرى عدة طلقات من المسدس نفسه على نوافذ وباب متجر قريب لمحطة وقود “بي بي”. ولم يصب أي أحد في إطلاق النار. لكن فوكسورث اعترف بأنه كان ينوي قتل الناس داخل المتاجر والمباني.

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وبحسب ما ورد في بيان وزارة العدل الأمريكية إطلع موقع الوطن عليه. اعتقل ضباط إدارة شرطة مقاطعة كلايتون فوكسوورث بعد وقت قصير من الهجوم الثاني. وأثناء احتجازه لدى الشرطة في مكان الحادث. أدلى فوكسورث بتصريحات متعددة أوضح فيها أنه كان يستهدف السود والعرب.

وأعرب فوكسورث عن أمله في أنه قتل أهدافه وأعلن إيمانه بإيديولوجية تفوق الجنس البيض والولاء لمنظمة تفوق البيض.

أمريكي أبيض متطرف من جماعة تفوق العرق الأبيض

وقالت مساعدة المدعي العام، كريستين كلارك، من قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل: “لا ينبغي لأحد أن يعيش في خوف من أن يُستهدف بالعنف القاتل لأنهم من السود أو الأمريكيين العرب”. هذا المدعى عليه، الذي أعلن دعمه لمنظمة تفوق العرق الأبيض. سيُحاسب على عمل عنف مقيت بدافع العرق والأصل القومي. يجب أن توضح هذه الإدانة أن وزارة العدل مستعدة لمقاضاة أي شخص يرتكب جريمة عنيفة بدافع الكراهية في بلدنا “.

وقال المدعي الأمريكي ريان ك. “إن الملاحقة القضائية الصارمة لمثل هذه الأعمال المقيتة من العنف والترهيب بمساعدة شركائنا الفيدراليين هي أولوية قصوى لهذا المنصب”.

وقالت الوكيل الخاص المسؤول كيري فارلي من مكتب التحقيقات الفدرالي في أتلانتا: “جرائم العنف التي يغذيها الكراهية تنتشر في المجتمعات. مما يجعل مجموعات بأكملها تشعر بعدم الأمان وعدم الترحيب، مما يولد الخوف والغضب”.

وأضافت “محاكمة جرائم الكراهية هي أولوية قصوى لمكتب التحقيقات الفدرالي. لن نتراجع عن تحقيق العدالة لضحايا العنف القائم على الكراهية “.

ويقضي اتفاق الإقرار بالذنب المقدم في المحكمة بعقوبة تتراوح بين 20 و 25 عامًا في السجن. ومن المقرر صدور الحكم في 16 مارس 2023.

وحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة شرطة مقاطعة كلايتون في القضية. ويقوم مساعد المدعي العام الأمريكي برنت آلان غراي في المنطقة الشمالية من جورجيا ومحامي الادعاء أليك سي وارد من القسم الجنائي بقسم الحقوق المدنية بمتابعة القضية.