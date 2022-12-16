جيش الإحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص الحي على تجمع في الضفة (فيديو)

الوطن – فتح جيش الإحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على تجمع للفلسطينيين في الضفة الغربية مما ادى لعشرات الإصابات في تصعيد جديد من قبل قوات الإحتلال المستمر منذ أشهر.

و ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية “الهلال الأحمر” الفلسطيني. في بيانين منفصلين، الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2022. أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا، أحدهم بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وسط وشمالي الضفة الغربية.

وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن شاباً فلسطينياً “أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالفخذ في بيتونيا غربي رام الله”. واصفةً جراحه بأنها “بين المتوسطة والخطيرة”. دون ذكر تفاصيل عن ملابسات الإصابة.

⭕قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الطبية و منازل المواطنين بالقنابل الغازية في اوصرين جنوب نابلس pic.twitter.com/ukR7rsRXLD — إذاعة الأقصى (@Alaqsavoice) December 16, 2022

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جيش الإحتلال الإسرائيلي يستمر في عدوانه المستفز

من جهتها، قالت جمعية “الهلال الأحمر” الفلسطيني. إن طواقمها “تعاملت مع أكثر من 50 إصابة خلال مواجهات شهدتها بلدتا أوصرين ومادما بمحافظة نابلس (شمال)”.

من بين الإصابات التي تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر، وفق البيان. “48 حالة اختناق، وإصابة بقنابل غازية”، والباقي حالات سقوط خلال الملاحقة، عولجت جميعها ميدانياً”.

من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”. إن “مستوطنين إسرائيليين حطموا 20 غرسة زيتون بمحافظة سلفيت، وهاجموا منازل فلسطينية بمحافظة نابلس شمالي الضفة”.

في حين تشهد الضفة الغربية مواجهات شبه مستمرة. تشتد أيام الجمعة، خلال فعاليات رافضة للاستيطان عادةً ما يفرّقها الجيش الإسرائيلي بالقوة.