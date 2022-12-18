لأول مرة في تاريخ المونديال منتخب الأرجنتين يحتفل في قطر بعد الفوز بكأس العالم (فيديو)

الوطن – لأول مرة في تاريخ المونديال يحتفل منتخب الأرجنتين بعد الفوز بكأس العالم في شوارع قطر قبل مغادرته للإحتفال في بلده وبين جمهوره وشعبه كما جرت العادة بالفائز في كأس العالم.
حيث احتفل منتخب الأرجنتين بفوزه بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه على متن حافلة مكشوفة جابت منطقة درب لوسيل، عقب فوزه بركلات الترجيح على فرنسا في المباراة النهائية الأحد.
وهذه المرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم التي يحتفل بها المنتخب الفائز خارج أرضه في حافلة مكشوفة داخل البلد المضيف للبطولة.
#منتخب_الارجنتين يحتفل في بوليفارد لوسيل مع #كأس_العالم بحضور الآلاف من الجماهير ..#الارجنتين #كأس_العالم_قطر_2022 #الارجنتين_فرنسا pic.twitter.com/GGEjO7EkUK
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 18, 2022
وحقق ليونيل ميسي حلماً طال انتظاره. وقاد الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا. بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مثيرة ومجنونة على ملعب لوسيل في قطر.
واحتشدت جماهير الأرجنتين والعالم حول حافلة مكشوفة جابت درب لوسيل. عقب التتويج بلقب كأس العالم للاحتفال بتتويج المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية بلقبه الثالث بعد عامي 1978 و1986.
منتخب الأرجنتين في حافلة تجوب لوسيل قطر
حافلة بطل كأس العالم 2022 المنتخب الأرجنتيني يجول في مدينة لوسيل 🇦🇷🇶🇦#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #الأرجنتين_فرنسا | #شكرا_قطر #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/UVwomqWom8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2022
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وتزامنت احتفالات الأرجنتين بالتتويج باللقب مع احتفالات قطر باليوم الوطني بحضور الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا). وانطلقت الألعاب النارية في سماء لوسيل احتفالاً بتتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم.
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وتوجه الأمير تميم بالشكر لفيفا على التعاون البناء في تنظيم كأس العالم.
وقال أمير قطر عبر حسابه على تويتر عبر ختام البطولة: “أتمنى أن يكون النجاح الذي حققناه في استضافة البطولة. دافعاً لتقديم المزيد من العطاء خدمة ورفعة لوطننا الغالي.
“مع انتهاء البطولة أتقدم بالشكر لكل من ساهم من جماهير ومتطوعين وأفراد ومؤسسات ووزارات في إنجاح البطولة. وإظهارها ودولة قطر والعالم العربي بصورة مشرفة لملايين من المشاهدين حول العالم”.