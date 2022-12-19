شاهد استقبال منتخب الأرجنتين وعطلة رسمية في البلاد (فيديوهات)

الوطن – استقبال منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم “قطر 2022″، كان حافلا لدى وصوله صباح الثلاثاء، إلى العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس. مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.

⚽🏆🇶🇦🇦🇷 عاجل : وصول طائرة منتخب الأرجنتين بطل العالم إلى مطار العاصمة بوينوس آيرس . pic.twitter.com/pUovggJHCM — ℝ𝕠𝕪𝕒𝕝 🇦🇷بطل🏆 العالم 🇦🇷 (@barce0_1) December 20, 2022

وقد تم استقبال المنتخب بمواكب من المشجعين. حيث سارت الحافلة التي تقل أعضاء المنتخب بأحد شوارع بوينس أيرس. وسط الآلاف من الأرجنتينيين الذين هتفوا فرحا بفوز منتخبهم الوطني بالكأس الغالية عليهم.

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وبعد فوزهم على فرنسا في نهائي كأس العالم، الأحد. في مباراة مشوقة، سيمضي اللاعبون ليلتهم في مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار. حيث يستقبلهم آلاف المشجعين للترحيب بهم.

استقبال منتخب الأرجنتين المميز

ثم سيبدأون جولة في وسط مدينة بوينوس أيرس اعتبارا من ظهر الثلاثاء. حيث من المرتقب أن يستقبلهم الملايين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد.

وقال النجم ليونيل ميسي إنه لا يصدق أن المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أنهى فترة انتظاره الطويلة للتتويج ببطولة كأس العالم. وذلك بعد الفوز المثير على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022.

وسجل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان. هدفين في مباراة درامية انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، قبل أن يتمكن المنتخب الأرجنتيني، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، من الفوز بها بركلات الترجيح.

وهذا الانتصار أنهى فترة انتظار الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم التي استمرت لـ36 عاما. حيث خسر المنتخب الأرجنتيني في تلك الفترة المباراة النهائية مرتين في نسختي 1990 و2014، حيث كان ميسي مشاركا في نسخة 2014.

وبعد أن سجل 7 أهداف في البطولة وحصوله على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة، وضع ميسي يديه أخيرا على أكبر جائزة، وتوجه لوسائل التواصل الاجتماعي للإعراب عن سعادته.

الشعب كله خرج لإستقبال منتخبه