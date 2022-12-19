كم سعر بشت ميسي الذي لبسه لحظة رفع كأس العالم في قطر؟

الوطن – بشت ميسي، هذا المصطلح الذي انتشر على مواقع التواصل وهذه الحركة التي أفرحت الملايين وأغضبت المثليين في ألمانيا أصبحت حديث العالم كله حتى كتابة هذا الموضوع.

وخطف “البشت” الذي قدمه حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنظار العالم أجمع خاصة وأنه رافق الأسطورة ميسي في أهم لحظات حياته والمتمثلة برفع كأس العالم لعام 2022. وستخلد تلك اللحظة في التاريخ للأبد.

ولكن كم سعر بشت ميسي؟ الفضول قتل الناس

الشيخ #ميسي يحقق حلمه.. #قطر لا تترك اي تفاصيل صغيرة الا وتستغلها.. هناك من سيصاب بجلطات متعددة بعد هذه اللقطة وهذا النجاح ل #مونديال_قطر_2022 pic.twitter.com/dkN1xpY784 — الوطن صحيفة إخبارية عربية أمريكية (@Alwatan_usa) December 18, 2022

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وكعادتهم، توجه الفضوليون نحو محرك البحث “غوغل” لمعرفة المزيد من التفاصيل المتعلقة بـ “البشت” أو “المِشلح” مثل سعره ونوعيته والأقمشة المستخدمة في صنعه والجهة التي قامت بتصميمه.

وذكر أحد المغردين على منصة “تويتر” أن سعر “البشت” في قطر يختلف باختلاف طريقة تصميمه وما إذا كان قد تم صنعه بشكلٍ يدوي أو باستخدام الآلات.

وأشار إلى أن سعر البشت الجاهز في قطر يتراوح بين 300-800 ريال قطري. أي ما يعادل 80-200 دولار أمريكي. أما البشوت المصنوعة يدويًا يتضاعف سعرها كلما ازدادت ساعات العمل اليدوي وارتفعت نوعية القماش المستخدم.

وتتراوح أسعار البشوت المصنوعة يدويًا بين 1500 حتى 7000 ريال قطري. أي ما يعادل 412 – 1922 دولار أمريكي باعتبار أنه يمر بمراحل عدة مثل التصميم والخياطة والتطريز.

كما يتطلب صنع البشت يدويًا عدة أشخاص لإتمام مراحل تصميمه بدقة وعناية. ومنها مرحلة القيطان أو العمايل، ثم المكسر، وبعد ذلك مرحلة الهيلة والبروي أو البروج أو التركيب.

كما يضفي الكثير من مصممي البشوت العربية الأصيلة لمسة ملكية باستخدام الخيوط المطلية بالذهب أو الفضة. والتي يتم إعادة لمعانها بعملية “البرداخة” في حال بهت لونها.

أظهرت الصور المتداولة للحظة التي منح فيها الشيخ تميم البشت لـ”ميسي” وجود اسم مصممه. والتي تبين بأنه من محلات “بشت السالم” التي تُعد من أهم محلات تصميم العباءات والبشوت في قطر.

وذكر مغرد يدعى خالد السالم أن محلات “بشت السالم” تعد من أعرق وأقدم وأشهر محلات المتخصصة في صنع البشت في قطر.

بشت السالم ،، صناعة قطريه .. من اقدم واشهر المحلات في قطر … pic.twitter.com/o8vWMEZXB8 — خالد السالم 🇶🇦 Khalid Al Salem (@alsalem_qa147) December 18, 2022

ما هو البشت؟

يطلق على البشت أسماء عدة ومنها “المِشلح” أو “الثوب”. وهو من الأزياء التي يرتديها الرجال في دول الخليج العربي في المناسبات الرسمية والأعياد الدينية وحفلات الزواج والخطوبة.

وتتم حياكة البشت الخليجي من الوبر الناعم. ثم يتم تركيب الكرمة عليه وهو الشريط المزخرف على جانبي الصدر والرقبة من الخلف، وهي المنطقة التي تتميز باللون الذهبي.