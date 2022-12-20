حارس الأرجنتين يسخر من مبابي نجم فرنسا بحضور ميسي – فيديو

الوطن – حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز واصل سخريته من نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي. حتى بعد وصوله الأرجنتين مع فريقه وأمام الجميع في الإستقبال الحافل الذي تم تنظيمه لهم في العاصمة.

وتُوج منتخب الأرجنتين بلقب النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم. التي أقيمت في دولة قطر، في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني، و18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وعلى الرغم من أن مبابي هزّ شباك مارتينيز ثلاث مرات خلال المباراة. ورابعة في ركلات الترجيح، إلا أن الفوز كان من نصيب “التانغو”.

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وفاز الأرجنتين على فرنسا في نهائي ملعب لوسيل بركلات الترجيح 4-2. بعد انتهاء المباراة التي امتدت إلى 120 دقيقة، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وذكر موقع football-espana أن مارتينيز يستمتع بالسخرية من مبابي. وذلك خلال احتفالات اللاعبين مع الجماهير، بالتتويج بكأس العالم، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

وظهر مارتينيز خلال هذه الاحتفالات وهو يحمل دمية وضع عليها وجه مبابي. في تصرف وصفه الموقع بأن حارس المرمى الأرجنتيني يواصل “التهكم” على النجم الفرنسي الشاب.

لكن اللافت في الأمر هو وجود ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين. وزميل مبابي في باريس سان جيرمان، في الصورة، ويبدو أنه لم يحرك ساكناً تجاه مواطنه.

وكان مارتينيز قد ظهر في مقطع فيديو. خلال الاحتفال مع زملائه في غرفة تغيير الملابس، وهو يسخر من مبابي للمرة الأولى.

وقام اللاعبون وعلى رأسهم حارس أستون فيلا بترديد أغنية من تأليف الجماهير الأرجنتينية، تقول كلماتها: “دقيقة حداد، من أجل مبابي الذي مات”.

"A minute of silence for … Mbappe!" 😅 Emiliano Martinez during Argentina's dressing room celebration. (via nicolasotamendi30/Instagram) pic.twitter.com/dwm3IrUNWG — ESPN FC (@ESPNFC) December 18, 2022

لماذا يكره حارس الأرجنتين مبابي؟

وأوضح موقع “فوتبول إسبانيا” أن منبع العداء من مارتينيز تجاه مبابي ليس شخصياً، وإنما بسبب تصريحات سابقة أدلى بها الثاني، سخر فيها من كرة القدم في قارة أمريكا الجنوبية.

وقال مبابي قبل أشهر: “عندما نصل إلى كأس العالم، نكون جاهزين، في حين أن البرازيل والأرجنتين لا يواجهان نفس المستوى من المنافسة في أمريكا الجنوبية”.

وأضاف نجم سان جيرمان: “كرة القدم هناك ليست متقدمة كما هو الحال في أوروبا، لهذا السبب دائماً يفوز الأوروبيون بكأس العالم”.

لكن مارتينيز لم يفوّت فرصة الرد على تصريحات مبابي، وقال بدوره: “إنه لا يعرف ما يكفي عن كرة القدم، لم يأت ليلعب في أمريكا الجنوبية”.

وتابع الأرجنتيني: “عندما لا تكون لديك هذه التجربة، قد يكون من الأفضل عدم التحدث عنها، لكن لا يهم، نحن فريق رائع”.

يُذكر أن مارتينيز حصد جائزة القفاز الذهبي كأحسن حارس مرمى في مونديال قطر 2022، بينما نال مبابي جائزة هداف البطولة برصيد 8 أهداف.