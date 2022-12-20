عضو مجلس الشورى العماني أحمد البرواني يثير الجدل بعرض مليون دولار لشراء بشت ميسي

الوطن- إسنفز عضو مجلس الشورى العماني أحمد البرواني النشطاء في سلطنة عمان. عندما عرض على نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي. شراء البشت الذي لبسه لحظة تتويج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم في قطر. والذي أهداه له أمير دولة قطر ووضعه بنفسه على كتفه. وبات يعرف باسم بشت ميسي أو الشيخ ميسي وهذا كان أكبر تكريم له من دولة قطر.

وبعد منح لاعبي الأرجنتين الميداليات الذهبية، قام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بوضع “البشت” على كتفي ميسي، قبل لحظات من رفع كأس العالم.

ولاقت هذه اللقطة التاريخية إعجاباً واسعاً من وسائل الإعلام العربية. ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي وصفوها بأنها خطوة “ذكية” من القائمين على تنظيم مونديال قطر. كما اعتبر آخرون أنها أفضل تكريم لميسي على الطريقة التراثية والثقافة العربية الأصيلة.

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ووجّه عضو مجلس الشورى العماني أحمد البرواني. رسالة إلى ميسي إستفزت الكثير من النشطاء في سلطنة عمان. و يعرض من خلالها شراء ذلك “البشت” من أفضل لاعب في العالم سبع مرات.

وكتب البرواني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كما اطلع موقع الوطن: “صديقي ميسي.. من سلطنة عُمان أبارك لكم فوزكم بـكأس العالم قطر 2022″.

وأضاف: “أبهرني الأمير تميم بن حمد وهو يُلبسك البشت العربي، رمز الشهامة والحكمة”. وأتم رسالته: “ميسي، أعرض عليك مليون دولار أمريكي نظير أن تعطيني ذلك البشت”.

أحمد البرواني، هو عضو في مجلس الشورى العماني ومـحـام ومـحـكّـم، وباحث دكتوراه. حسي ما عرف على نفسه في حسابه. وهو كذلك عضو في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، ونائب رئيس جمعية المحامين (سابقاً)، كما جاء عبر حسابه على تويتر.

عضو مجلس الشورى العماني أثار الكثير من الجدل بهذا العرض. حيث استفز الكثير من النشطاء في سلطنة عمان وعلق الكثير منهم على هذا العرض السخي للاعب كرة أجنبي بينما هناك من أبناء زطنه من يستحقون هذا المبلغ.

أحمد البرواني عضو مجلس الشورى العماني يستفز النشطاء في سلطنة عمان

حيث قال الناشط العماني ابراهيم المقيمي له كما اطلع الوطن ما نصه: “صديقي أحمد البرواني..فك سراح المسرحين المتواجدين في السجون بسبب البنوك وشركات التمويل أولى لك من شراء البشت وأكبر شهامة عند الله وثم عند العرب والمسلمين وسيشفعون لك عند الله يوم القيامة.”

صديقي أحمد البرواني..فك سراح المسرحين المتواجدين في السجون بسبب البنوك وشركات التمويل أولى لك من شراء البشت وأكبر شهامة عند الله وثم عند العرب والمسلمين وسيشفعون لك عند الله يوم القيامة. — إبراهيم المقيمي (@ibnamro) December 20, 2022

بينما علق الناشط أبو البراء البطاشي وقال له: روح أفتح لك مصنع خاص ب #البشت_العربي بهذا #المليون ، ووظف أبناء جلدتك! الشهامة والحكمة لن تأتي من ذلك #البشت من صديقك ميسي! الشهامة والحكمة بعيدة كلياً عن ألوان السيارات الوردية أو عروض الساعات بمختلف الألوان عبر السناب أو الانستجرام وأستهداف المتابعين من الجنس الناعم والأطفال!!”

روح أفتح لك مصنع خاص ب #البشت_العربي بهذا #المليون ، ووظف أبناء جلدتك!

الشهامة والحكمة لن تأتي من ذلك #البشت من صديقك ميسي!

الشهامة والحكمة بعيدة كلياً عن ألوان السيارات الوردية أو عروض الساعات بمختلف الألوان عبر السناب أو الانستجرام وأستهداف المتابعين من الجنس الناعم والأطفال!! — أبو البراء البطاشي (@abualbraa98) December 20, 2022

وقال ناشط أخر ايضا: “حقوق الانسان اولى دكتور.. يا عضو اللجنة العمانيه لحقوق الانسان.. والتبرع به لشارع يخدم وطنك اجدى يا سعادة عضو مجلس الشورى.. والافراج عمن في السجون بسبب قلة المال يا رئيس جمعية المحامين (سابقاً).. بارك الله في مالك و رزقك من فضله…”

وقال ناشط يغرد باسم همام ما نصه: “حوالي 384 ألف ريال عُماني ، كفيلة بحل أزمة و فك كربة أكثر من 100 حالة ما بين معسر و محتاج و قابع في السجون .. المال مال الله ونحن المستخلفين عليه ، قادر جل جلاله على أخذه في غمضة عين ، فلنحسن توجيهه في المسار الذي يرضيه”

وقال الناشط القطري محمد الكواري ايضا: “الله يزيدك من خيره ونعيمه ، ميسي ثروته تقدر بما يقارب من 600 مليون دولار .. واكيد تعلم ان لا مليون ولا عشره راح تكون مقابل للبشت الي اهداه له سمو الامير لقيمة الهدية المعنوية الي ما تقدر بثمن .. تغريدتك ممكن تنتشر بشكل كبير لكن تأكد انها تستفز الكثير من الناس بدون اي داعي.”