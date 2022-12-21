شاهد ماذا قال لاعب البرازيل رونالدو عن مونديال قطر

الوطن مونديال قطر أبهر العالم كله قبل أن يبهر المتخبات المشاركة فيه. وقد أبهر لاعب البرازيل رونالدو لاعب السامبا السابق المتميز. حتى إنه كتب عن مونديال قطر على حسابه على موقع انستغرام لتبادل الصور.

حيث جاء في الإدراج الذي نشره على صفحته كما اطلع الوطن عليه: إن كأس العالم هو “أروع حدث على هذا الكوكب”.

وأوضح لاعب البرازيل رونالدو أن “المونديال شيء أبعد من الترفيه، وكرة القدم أداة قوية للسلام”، وتعزز ثقافة اللقاء بين مختلف الأعراف من التلاحم والتعارف بين الشعوب.

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وأضاف: “أعتقد حقًا أن العالمين يمكن أن يزرعوا بذور تحول كبير. أنا شخصياً هذا ما أشعر به”.

وامتدح رونالدو إدارة قطر للمونديال، واستخدامها أحدث الوسائل التقنية لإنجاح كأس العالم، الذي يقام لأول مرة على أرض عربية.

لاعب البرازيل رونالدو المتميز يتحدث عن ما أبهره في مونيدال قطر

وقال رونالدو في رسالته: “كانت التكنولوجيا هي ذروة كأس العالم في قطر. أعطتنا أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف كأس العالم درسًا حقيقيًا في التنقل الحضاري، من خلال نظام نقل مبتكر ومستدام ومجاني”.

وأضاف: “بالحديث عن الاستدامة، درس آخر نأخذه إلى عالم الأعمال: ملعب 974 ، يتكون من 974 حاوية، والتي كانت مباراة فوز البرازيل على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف لهدف بالدور الـ16 من المونديال، هي آخر مباراة تقام على هذا الاستاد، قبل أن يتم تفكيكه والتبرع به إلى دول نامية.

وختم رونالدو الظاهرة رسالته بالقول: “أتمنى ألّا تغلق الأبواب التي فتحت لاستقبال البطولة (بأكثر من مليون سائح) الآن. أترك هنا شكري للمضيفين العرب على هذه النسخة التاريخية”.

ويعد الظاهرة رونالدو ثاني الهدافين التاريخيين للمونديال بـ15 هدفا. وهو متوج باللقب الأغلى عالميا رفقة “السامبا” في 2002، كآخر لقب للمونديال أحرزته البرازيل.