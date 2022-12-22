الخميس, ديسمبر 22, 2022
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فتاة أردنية ترتكب مجزرة بحق أسرتها.. قتلت 3 وأصابت 2 بجروح

كتب الوطن
watan.com
فتاة أردنية ترتكب مجزرة بحق أسرتها

الوطن – فتاة أردنية شغلت الشارع الأردني بعد إرتكابها مجزرة بحق أسرتها. فقد قتلت 3 وأصابت 2 بجروح في حادثة هزت المجتمع الأردني الذي كثرت به حوادث القتل.

و أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، فجر الخميس. إلقاء القبض على فتاة قتلت ثلاثة من أفراد أسرتها بالرصاص، وأصابت اثنين.

وقال الناطق الاعلامي باسم المديرية، عامر السرطاوي. إن “بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة تبلغ 17 عاما، بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري (بومبكشن) على أفراد أسرتها، على خلفية خلافات عائلية”.

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وأضاف السرطاوي في بيان، أنه نتج عن الحادثة، مقتل 3 من أفراد الأسرة وإصابة اثنين آخرين.

وتابع أن قوة أمنية تحركت إلى مكان وقوع الحادثة، وألقت القبض على الفتاة وضبط السلاح الناري المستخدم، فيما بوشر التحقيق معها.

ولم يكشف الأمن الأردني، عن مزيد من التفاصيل، أو ملابسات الخلافات العائلية التي أدت إلى وقوع هذه الجريمة.

أسباب إرتكاب فتاة أردنية مجزرة

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صورة قيل إنها من مكان الحادث نشرت على مواقع التواصل

وبحسب ناشطين وصفحات على موقع “فيسبوك”، فإن طفلين من بين الوفيات، أحدهما يبلغ من العمر 8 أعوام، والآخر 14عاما.

وكانت الأم أحد المصابين الاثنين، وحالتها “حرجة”. كما تداول الناشطون، صورا قالوا إنها من مكان وقوع الحادثة.

الوطن
الوطن
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