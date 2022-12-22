موعد استئناف دوري أبطال أوروبا و الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا بعد إنتهاء كأس العالم

الوطن – تم الإعلان عن موعد استئناف دوري أبطال أوروبا و الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا بعد إنتهاء بطولة كأس العالم التي اقيمت في قطر وشهدت نجاحا كبيرا وتنظيما مميزا بشهادة الجميع.

ويترقب عشاق كرة القدم حالياً، مواعيد عودة عجلة الدوريات الأوروبية الكبرى للدوران مرة أخرى. وما سيقدمه اللاعبون فيما تبقى من موسم 2022-2023.

موعد استئناف الدوري الإنجليزي

وتُقام أولى مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. يوم الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022، بلقاء يجمع بين برينتفورد وتوتنهام هوتسبير.

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وفي اليوم نفسه تُلعب 6 مباريات أخرى، أبرزها أستون فيلا ضد ليفربول في ملعب فيلا بارك، والديربي اللندني بين أرسنال وويست هام يونايتد.

وتُستكمل مباريات هذه الجولة بعدها بيوم، بإقامة مباراتي تشيلسي ضد بورنموث، ومانشستر يونايتد ضد نوتنغهام فورست، وتُختتم يوم الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، بمواجهة ليدز يونايتد وضيفه مانشستر سيتي.

ويتربع أرسنال على صدارة جدول ترتيب “البريميرليغ” برصيد 37 نقطة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر موسمين، وصاحب المركز الثاني.

موعد استئناف الدوري الإسباني

تعود عجلة الدوري الإسباني للدوران، يوم الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، بإقامة ثلاث مباريات من الجولة الخامسة عشرة.

لكن ظهور ريال مدريد، حامل اللقب، سيكون في اليوم التالي، حين يحل ضيفاً على بلد الوليد، بينما يستقبل برشلونة جاره اللدود إسبانيول، في ديربي كتالونيا، يوم السبت 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ويتصدر برشلونة جدول “الليغا” برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

موعد استئناف الدوري الفرنسي

وتُستأنف مباريات الدوري الفرنسي يوم الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، بإقامة خمس مباريات من الجولة السادسة عشرة.

وفي أبرز تلك المباريات يستضيف باريس سان جيرمان، حامل اللقب، ضيفه ستراسبورغ، على ملعب حديقة الأمراء.

وينفرد الفريق الباريسي بصدارة الترتيب برصيد 41 نقطة، متقدماً على لانس صاحب المركز الثاني، والذي يملك 36 نقطة.

مستعدون! 🤩 بطولتكم المفضلة ستعود خلال أسبوع من الآن! 👀⌛️#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/E7iqd3nf02 — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) December 21, 2022

موعد استئناف الدوري الإيطالي

أما الدوري الإيطالي لكرة القدم، فسيتأخر موعد عودته إلى يوم الأربعاء 4 يناير/كانون الأول 2023. الذي يشهد إقامة جميع مباريات الجولة السادسة عشرة.

ويفتتح ميلان، حامل اللقب، مباريات هذه الجولة بمواجهة ساليرنيتانا، بينما يختتم جاره اللدود إنتر لقاءات ذلك اليوم باستقبال نابولي.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب “الكالشيو” برصيد 41 نقطة. متقدماً على ميلان صاحب المركز الثاني بفارق 8 نقاط كاملة.

موعد استئناف الدوري الألماني

سيكون الدوري الألماني آخر البطولات الأوروبية الكبرى، الذي تعود منافساته من جديدٍ يوم الجمعة 20 يناير/كانون الأول 2023.

في ذلك اليوم يحل بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة، ضيفاً ثقيلاً على لايبزيغ، في افتتاح مباريات الجولة السادسة عشر.

موعد استئناف دوري أبطال أوروبا

أما دوري أبطال أوروبا، أمجد المسابقات الأوروبية، فستعود المنافسات يوم 14 فبراير/شباط 2023، بدءاً من مباريات دور الستة عشر.