أمريكا تصادر مخدرات الفنتانيل كمية تكفي لقتل جميع سكان الولايات المتحدة

الوطن – أمريكا تصادر مخدرات الفنتانيل تكفي لقتل جميع سكان الولايات المتحدة. فقد ضبطت السلطات الأمنية كميات من مخدر الفنتانيل تكفي لقتل جميع سكان الولايات المتحدة. على ما أعلنت هيئة مكافحة المخدرات.

أمريكا تصادر مخدرات قاتلة

وأوضحت هيئة مكافحة المخدرات أنها صادرت خلال السنة الجارية 50,6 مليون حبة دواء مزيفة تحتوي على الفنتانيل، أعطيت بموجب وصفات طبية. و4,5 أطنان من مسحوق الفنتانيل. مشيرة إلى أن هذه الكمية تعادل “أكثر من 379 مليون جرعة قاتلة”.

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وشرحت الإدارة أن الفنتانيل الذي كان يتسبب قبل نحو عقد بنسبة ضئيلة من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة. بات اليوم “المخدّر الذي يشكّل أكبر خطر على الحياة” في الولايات المتحدة.

وشددت على أن هذه “المادة الأفيونية الاصطناعية تسبب الإدمان بشكل كبير. وهي أقوى 50 مرة من الهيرويين”. ونبّهت إلى أن “مليغرامين اثنين فحسب من الفنتانيل. أي ما يوازي الكمية الصغيرة التي يمكن وضعها على طرف قلم، تعتبر جرعة قاتلة”.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن مادة الفنتانيل هي السبب الرئيسي لأكثر من 107 آلاف حالة وفاة بجرعة زائدة في الولايات المتحدة. ما بين تموز/ يوليو 2021 وحزيران/ يونيو 2022.

وانتشر مخدّر الفنتانيل بكثافة وبات بديلا من المواد الأفيونية التي تعطى بوصفة طبية ومن الهيرويين في سوق المخدرات غير المشروعة؛ نظرا إلى سعرها المنخفض وسهولة تصنيعها.

وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن معظم الفنتانيل في السوق الأمريكية، مصنوع في المكسيك بمواد كيميائية “من الصين”.

ويوزع قسم من الفنتانيل على شكل أدوية طبية مزيفة مثل Percocet و OxyContin و Xanax، وفقا للمصدر نفسه.

على جانب آخر، أعلنت شرطة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، أنها ساعدت في تنسيق عملية لضبط تنظيم عصابات يدار من عناصر في الإمارات العربية المتحدة، ويعتقد أنه يتحكم فيما يصل إلى ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا.

وقالت الوكالة؛ إن الشرطة اعتقلت 49 مشتبها بهم في مداهمات في بلجيكا وفرنسا وهولندا وإسبانيا والإمارات، في الفترة من 8 إلى 19 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأضافت في بيان: “حجم تهريب الكوكايين إلى أوروبا الذي يسيطر عليه المشتبه بهم ويديرونه، كان هائلا”. مضيفة أنه تم ضبط أكثر من 30 طنا من المخدرات خلال التحقيقات. وأطلق على عملية تنسيق المداهمات اسم “ديزرت لايت”، وتم التخطيط لها على مدى عامين.