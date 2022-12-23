عقوبة الفيفا المتوقعة على إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين

الوطن – ما هي عقوبة الفيفا المتوقعة على حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز؟ بعد تصرفاته الغريبة والمرفوضة من قبل الفيفا والتي قام بها بعد فوز الأرجنتين في بطولة كأس العالم في قطر.

وما زالت تصرفات إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني تثير الجدل وسط مطالبات بمعاقبته، خاصة على تصرفه بعد تسلمه جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في كأس العالم قطر 2022 وإهانته للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

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وعلق الإسباني أوناي إيمري المدرب الحالي لأستون فيلا، نادي إيميليانو مارتينيز، على سلوك حارسه وقال: “حين تكون لديك حماس وأحاسيس كبيرة من الصعب السيطرة عليها”.

كما أكد المدرب السابق لباريس سان جيرمان أنه سيتحدث مع إيميليانو مارتينيز حول طريقة احتفالاته. وقال: “سأتحدث معه الأسبوع المقبل حول بعض احتفالاته”، لكنه أشاد بتألقه وقال: “أنا فخور بما قدمه”.

وندد المدرب الإسباني بالتعليقات العنصرية ضد لاعبي منتخب فرنسا. وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتدخل وقال: “على الفيفا تحمل المسؤولية واتخاذ إجراءات حتى لا يتكرر ذلك”.

تصرفات إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين تثير الجدل

ايميليانو مارتينيز يطالب بدقيقة صمت من أجل مبابي!🤣 إليكم أطرف لحظات حارس الأرجنتين الأسطوري! pic.twitter.com/ozvLP7exOC — Kooora (@kooora) December 19, 2022

وتحدثت صحيفة “لوباريزيان” عن سلوك الحارس الأرجنتيني. وحركة احتفاله المشينة بجائزة أفضل حارس وذكرت بحركات سابقة عوقب من أجلها عدة لاعبين.

وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. عاقب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بغرامة مالية 20 ألف يورو بسبب حركة مشابهة خلال مباراة فريقه السابق يوفنتوس على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا عام 2019.

كما عاقب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم النيجيري تاي تايوو مدافع أولمبيك مارسيليا السابق بالإيقاف مباراة واحدة وغرامة 20 ألف يورو بسبب نفس الحركة في 2011.

واعتبرت الصحيفة أن تصرفات إيميليانو مارتينيز تسيء لكرة القدم وصورتها لدى الأطفال. وطالبت بتدخل الفيفا لمعاقبته، كما تساءلت إن كان الحارس سيهدأ بعد نهاية الاحتفالات والعودة لناديه؟

وكان الفيفا قد فتح تحقيقا في أحداث مباراة الأرجنتين وهولندا في دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022. بعد مشادة بين اللاعبين وإشهار الحكم الإسباني ماتيو لاهوز 16 بطاقة ملونة على الطرفين.