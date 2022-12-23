الجمعة, ديسمبر 23, 2022
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شيرين عبد الوهاب تعود بقوة في الكويت بعد أزمتها الأخيرة

الحفل كان من المقرر أن يقام في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكنه أُلغي بسبب دخول شيرين إلى المستشفى.

كتب الوطن
watan.com
شيرين عبد الوهاب

الوطن – شيرين عبد الوهاب تعود بقوة بعد أزمتها الأخيرة والتي كانت حديث الإعلام ووسائل التواصل الغجتماعي لفترة طويلة. واستمرت حتى اليوم بعد إعلان عودتها بشكل قوي للفن.

وشيرين عبد الوهاب الفنانة المصرية تعرضت للكثير من الأزمات في حياتها الفنية. من المطالبة بمعاقبتها في بعض الأحيان إلى أزمات عائلية وإتهامات بإدمان المخدرات إلى قرارات الإعتزال أكثر من مرة.

وقد نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الخاص في إنستغرام بوستر حفلها الغنائي المقرر إقامته في الكويت في 12 كانون الثاني/ يناير المقبل، والذي تعود من خلاله إلى نشاطها الفني بعد أزمتها الأخيرة.

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ووجّهت شيرين رسالة إلى جمهورها في الكويت روّجت من خلالها للحفل، حيث قالت: “جمهور الكويت الحبيب… لقاءنا يتجدد بتاريخ ١٢ يناير قاعة الأرينا ٣٦٠ وسنة سعيدة عليكم… تنظيم وإنتاج شركة فاشونيت”.

يُذكر أن الحفل كان من المقرر أن يقام في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكنه أُلغي بسبب دخول شيرين إلى المستشفى.

وكان مسرح أرينا الكويت قد أعلن عن موعد حفل شيرين الأول بعد عودتها إلى جمهورها وتخطّيها أزمتها الأخيرة، والتي دخلت على أثرها المستشفى للعلاج من الإدمان.

شيرين عبد الوهاب تعود بقوة في الكويت

watan.com

المصدر:أنستغرام - الوطن
الوطن
الوطن
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