كارثة بولاية أوهايو الأمريكية..4 وفيات في حادث تصادم 50 سيارة (فيديو)

الوطن – كارثة بولاية أوهايو الامريكية بسبب العاصفة الثلجية الكبيرة التي ضربت الولاية. حيث تم تسجيل 4 وفيات وأُصابة العديد من المسافرين في حادث تصادم 50 سيارة. في الحادث المروع، الذي وقع في مقاطعة ساندوسكي.

ونصحت السلطات السائقين الذين يتعين عليهم السفر وسط العاصفة القوية التي اجتاحت الولايات المتحدة. باتخاذ العديد من الاحتياطات والتحلي بالصبر والقيادة بتمهل وربط حزام الأمان، مشيرة إلى أن هبوط الثلج الكثيف قد أدى إلى حجب الرؤية في بعض المناطق.

وتقوم وكالات اتحادية مختلفة بعمليات الإنقاذ، وقد تم نقل الأطراف المتورطة في الحادث إلى منشأة محلية. ووقع الحادث في المسارب المتجهة شرقاً ولكن بقيت جميع المسارب مغلقة لمدة 7 ساعات بعد الحادث.

وأعرب حاكم أوهايو، مايك دياين، عن تعاطفه مع العائلات، التي فقدت أحد أفرادها خلال الطقس العاصف.

وأظهرت الصور المنشورة على تويتر شاحنة سوداء فوق كومة من المركبات، وأظهرت لقطات أخرى مقطورات مشوهة والعديد من المركبات المحطمة.

Multiple emergency crews are responding too a very serious accident is occurring on I-75N. With Mass Casualty Incident declared reports of over 100+ vehicles are piled up pic.twitter.com/TgfCm852Si

🚨 #BREAKING : Mass Casualty Incident’ declared following pileup on Interstate 75 in Ohio

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إنه مع بدء تحرك موجة البرد القارس الممتدة من تكساس إلى مونتانا باتجاه الشرق، أصبح أكثر من 240 مليون شخص مشمولين بتحذيرات سوء الأحوال الجوية، الجمعة.

وتم نشر تحذيرات من الطقس المتجمد الشديد في أجزاء من ولايات لويزيانا وألاباما وفلوريدا وجورجيا.

وقال حاكم ولاية كنتاكي اليوم الجمعة إن شخصين لقيا حتفهما في حادثي سيارات، فيما توفي شخص مشرد. وكتب على تويتر “أرجوكم ابقوا بالمنازل.. ابقوا بأمان”.

كما أدت الرياح الشديدة والجليد والثلوج إلى تعطيل الحركة الجوية التجارية خلال واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاما خلال العام.

وتم إلغاء أكثر من 4000 رحلة جوية أمريكية، الجمعة، وفقا لخدمة (فلايت أوير) لتتبع الرحلات. وتم إلغاء حوالي 500 رحلة جوية من أو إلى مطار سياتل الرئيسي حيث جلبت عاصفة منفصلة الثلوج والأمطار إلى شمال غرب المحيط الهادي.

Dramatic videos show the scene of a deadly pileup on the Ohio Turnpike that involved approximately 50 vehicles during snowy conditions.

One person died and multiple people were injured, Ohio Highway Patrol said. https://t.co/qbrkoZswJU pic.twitter.com/OvJQzKjV4w

— ABC News (@ABC) December 23, 2022