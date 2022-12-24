حرامي يعاقب تيتي مدرب البرازيل السابق لخسارته في كأس العالم

الوطن – عاقب حرامي تيتي مدرب البرازيل السابق لفشله في بطولة كأس العالم، وخروج منتخب البرازيل مبكرا من البطولة.

حيث تعرض تيتي، المدرب المُقال من قيادة منتخب البرازيل بعد بطولة كأس العالم الأخيرة في دولة قطر، لحادث سرقة واعتداء خلال سيره برفقة زوجته عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي في ريو دي جانيرو.

حرامي يعاقب تيتي مدرب البرازيل السابق بطريقته

وذكرت شبكة globo البرازيلية أن شخصاً اقترب من تيتي (61 عاماً) ووبخه على الخروج المبكر لمنتخب “سيليساو” من بطولة كأس العالم 2022، قبل أن يسرق شيئاً من متعلقاته الشخصية ويفر هارباً.

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وأضافت أن اللص كان يقود دراجة نارية، وقد أوقف المدرب وشتمه، ثم انتزع سلسلة كان يرتديها تيتي في رقبته ودفعه بقوة وغادر المكان، دون أن يتعرض المدرب لأذى.

وأشارت إلى أن أحد الأشخاص لاحظ ما حدث. وحاول اعتراض اللص وحماية تيتي من الاعتداء، لكنه فشل في ذلك، بعدما غادر على وجه السرعة.

ولفتت الشبكة إلى أن الحادث وقع في بداية الأسبوع الماضي. بينما لم تؤكد الشرطة المحلية في ولاية ريو دي جانيرو تقديم أي شكوى من المدرب.

واستقال تيتي من قيادة منتخب البرازيل بعد أيام من وداع كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي. بخسارته أمام كرواتيا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 خلال الوقتين الأصلي والإضافي.