نصف محطات “توتال” بمصر ملك الإمارات في صفقة بيع جديدة

الوطن – حصلت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” (حكومية) على موافقة بالاستحواذ على نصف محطات “توتال” للوقود في مصر؛ بموجب صفقة وقعت في يوليو/ تموز الماضي.

وأفاد موقع قناة “الشرق” السعودية، بأن مجلس إدارة “بي إنفستمنتس القابضة” المالكة للمحطات وافق على الصفقة يوم الخميس الماضي. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2023.

وتقدر قيمة الصفقة بأكثر من 203 ملايين دولار، وتشمل أنشطة محطات بيع الوقود بالتجزئة والجملة ووقود الطائرات في مصر.

محطات توتال وصفقة بيع جديدة

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وكانت شركة “أدنوك للتوزيع” وقعت في 28 يوليو/تموز الماضي اتفاقية مع “توتال إنرجيز ماركتينج أفريك”. للاستحواذ على 50% من شركة “توتال إنرجيز للتسويق مصر“. بقيمة تقارب 186 مليون دولار، إلى جانب مبلغ إضافي يصل إلى 17.3 مليون دولار إذا تم استيفاء شروط معينة.

وتأسست “توتال إنرجيز مصر” عام 1998. وتعد واحدة من أكبر أربع شركات لبيع الوقود بالتجزئة في البلاد. ولديها محفظة أعمال متنوعة تضم 240 محطة لبيع الوقود بالتجزئة، وما يزيد على 100 متجر للبيع بالتجزئة.

ويصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 28 مليار دولار. بحسب ما قاله وزير الاقتصاد الإماراتي “عبدالله المري”، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى وجود استثمارات مشتركة بقيمة 300 مليار دولار.

وتعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي لمصر. حيث وصل التبادل التجاري بين البلدين خلال 2021 إلى 27.8 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، وتعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لأبوظبي.