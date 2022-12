السجن 16 عامًا لناشط يميني خطّط لخطف حاكمة ولاية أمريكية

الوطن – حُكم على ناشط يميني السجن 16 عامًا. بتهمة التآمر لخطف الحاكمة الديمقراطية لولاية ميشيغن الأمريكية غريتشن ويتمر.

وقاد آدم فوكس (39 عامًا) مجموعة من نشطاء اليمين المتطرف اعتُقلوا في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وبحسب لائحة الاتهام، اعتبر النشطاء أن الحاكمة “طاغية” بسبب القيود المرتبطة بكوفيد، وخططوا لخطفها من أجل إخضاعها لـ”محاكمة”.

وراقب النشطاء المتطرفون المنطقة المحيطة بمنزل إجازتها والتقطوا صورًا لجسر اعتزموا تفجيره لصرف الأنظار خلال عملية الخطف.

وقال المدعي الفدرالي السابق الذي عيّنته وزارة العدل للإشراف على المحاكمة أندرو بيرج في بيان: “كونوا مطمئنين أننا سنبذل قصارى جهدنا لإحباط مثل هذه المؤامرات”.

After an investigation by #FBIDetroit , Michigan State Police, and other federal partners, Adam Fox, of Wyoming, Michigan, was sentenced to 16 years in prison for his role in conspiring to kidnap the Governor. https://t.co/H4BGlRReHy

دفع آدم فوكس ببراءته خلال محاكمته، مدعيًا أن عناصر ومخبرين متخفّين من الشرطة الفدرالية أوقعوا به ودفعوا بالمجموعة إلى التخطيط والتدريب والتسليح.

وكانت محكمة ميشيغن قد قضت، قبل أسابيع، بسجن 3 أعضاء آخرين من هذه المجموعة لمدة تراوح بين 7 و12 عامًا.

وأظهر اعتقال هؤلاء النشطاء، العام 2020، الخطر المتزايد الذي تشكله الميليشيات اليمينية المتطرفة، وقد تأكّد خلال الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن، في 6 كانون الثاني/يناير 2021، الذي شارك فيه أعضاء مجموعات، مثل: “أوث كيبرز” و”براود بويز”.

BREAKING NEWS: Adam Fox is sentenced to 16 years in prison for his role in the plot to kidnap @GovWhitmer. I *just questioned both his defense attorney and the attorney appointed by the AG to complete oversight of this case. @wwmtnews pic.twitter.com/wRH0pKVIwg

— Maria Serrano (@mariaserranotv) December 27, 2022