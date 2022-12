وفاة فتاة أمريكية تجمداً تحت ثلوج نيويورك.. أخر فيديو لها تحت الثلوج يثير المشاعر

الوطن – وفاة فتاة أمريكية تجمداً تحت ثلوج نيويورك بعد ان بثت آخر فيديو لها من تحت الثلوج تطلب بها المساعدة وإنها لا تستطيع التحرك لاي مكان. الفيديو الذي أثار مشاعر الملايين في أمريكا بعد بثه في عدة محطات تلفزيونية وعبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وقد توفيت فتاة أمريكية تبلغ من العمر 22 عاماً بعد أن حوصرت في سيارتها أثناء عاصفة ثلجية، وفقاً لشرطة ولاية نيويورك.

وأفادت محطة إذاعية محلية أن أنديل تايلور أرسلت مقطع فيديو لعائلتها. يظهر نوافذ سيارتها وهي مغطاة بالثلوج بالقرب من مدينة بافالو في ولاية نيويورك.

حيث قالت والدتها لصحيفة The Post يوم الثلاثاء. إن أندل تايلور، 22 عامًا، كانت تحاول العودة إلى المنزل من نوبة عمل في مستشفى بوفالو يوم الجمعة. عندما علقت فيما وصفته الحاكمة كاثي هوشول بـ «عاصفة القرن».

و أرسلت الممرضة المولودة في ماونت فيرنون سلسلة من التحديثات إلى عائلتها في ولاية كارولينا الشمالية – بما في ذلك مقاطع فيديو تقشعر لها الأبدان تظهر كيف حوصرت في سيارتها في ثلوج متصاعدة باستمرار.

Anndel Taylor, a 22 year old nurse, died in her car after being trapped by Buffalo blizzard while driving home from work.

She sent her family this video from inside the car and was found frozen dead 18 hours later…#Buffalo #cold #NewYork pic.twitter.com/pQXueHUziF

— Mrgunsngear (@Mrgunsngear) December 27, 2022