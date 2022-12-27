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وفاة فتاة أمريكية تجمداً تحت ثلوج نيويورك.. أخر فيديو لها تحت الثلوج يثير المشاعر

أرادت قضاء الليلة داخل السيارة حتى تنتهي العاصفة

كتب الوطن
watan.com
وفاة فتاة أمريكية تجمداً تحت ثلوج نيويورك

الوطن – وفاة فتاة أمريكية تجمداً تحت ثلوج نيويورك بعد ان بثت آخر فيديو لها من تحت الثلوج تطلب بها المساعدة وإنها لا تستطيع التحرك لاي مكان. الفيديو الذي أثار مشاعر الملايين في أمريكا بعد بثه في عدة محطات تلفزيونية وعبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وقد توفيت فتاة أمريكية تبلغ من العمر 22 عاماً بعد أن حوصرت في سيارتها أثناء عاصفة ثلجية، وفقاً لشرطة ولاية نيويورك.

وأفادت محطة إذاعية محلية أن أنديل تايلور أرسلت مقطع فيديو لعائلتها. يظهر نوافذ سيارتها وهي مغطاة بالثلوج بالقرب من مدينة بافالو في ولاية نيويورك.

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حيث قالت والدتها لصحيفة The Post يوم الثلاثاء. إن أندل تايلور، 22 عامًا، كانت تحاول العودة إلى المنزل من نوبة عمل في مستشفى بوفالو يوم الجمعة. عندما علقت فيما وصفته الحاكمة كاثي هوشول بـ «عاصفة القرن».

فيديو وفاة فتاة أمريكية تجمداً تحت ثلوج نيويورك يثير المشاعر

و أرسلت الممرضة المولودة في ماونت فيرنون سلسلة من التحديثات إلى عائلتها في ولاية كارولينا الشمالية – بما في ذلك مقاطع فيديو تقشعر لها الأبدان تظهر كيف حوصرت في سيارتها في ثلوج متصاعدة باستمرار.

وبحسب ما ورد، حوصرت الشابة في سيارتها لمدة 18 ساعة أثناء العاصفة الثلجية المميتة. وكانت تقود سيارتها إلى منزلها عائدة من مكان العمل عندما تقطعت بها السبل بسبب تساقط الثلوج الكثيف.

وقالت عائلة تايلور إنها بعثت مقطع فيديو لتخبرهم بأن الثلج كان يتراكم. وأكدت العائلة بأن أنديل اتصلت برقم الطوارئ ولكن النجدة لم تحضر في الوقت المناسب.

وأوضحت العائلة أن أنديل كانت تخطط للنوم داخل السيارة والانتظار حتى الانتهاء من العاصفة، ولكن تم العثور عليها ميتة في اليوم التالي.

وأوضحت التقارير أن الثلوج أغلقت أنابيب العادم، وبعد ذلك تعطلت السيارة، وتجمدت المرأة”.

المصدر:ذا بوست - الوطن
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