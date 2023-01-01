الأحد, يناير 1, 2023
الرئيسيةتقاريرحسن نصرالله أصيب بجلطة دماغية وإيران أرسلت طاقما طبيا صحيفة تكشف

حسن نصرالله أصيب بجلطة دماغية وإيران أرسلت طاقما طبيا صحيفة تكشف

عدة أشخاص يرتدون زياً خاصا بالأطباء أرسلوا من طهران إلى بيروت على متن طائرة شركة "معراج" للطيران التابعة للحرس الثوري

كتب الوطن
watan.com حسن نصرالله أصيب بجلطة دماغية صحيفة إيرانية تكشف
حسن نصرالله أصيب بجلطة دماغية صحيفة إيرانية تكشف

الوطن – حسن نصرالله أصيب بجلطة دماغية ونقلت إيران طاقما طبيا لعلاجه. هذا ما كشفت عنه صحيفة إيرانية بعد إنتشار الكثير من الأنباء عبر وسائل التواصل وبعض المواقع الإخبارية عن مرض خطير أصاب أمين عام حزب الله حسن نصرالله.

حيث كشف موقع صحيفة “كيهان” الإيرانية المعارضة، مساء الأحد. أن إيران أرسلت عددا من الأطباء إلى لبنان لمعالجة حليفها الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله الذي جرى نقله مؤخراً إلى المستشفى.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه “عقب إلغاء كلمة حسن نصر الله. أعلنت المصادر الموالية لحزب الله اللبناني إصابته بالإنفلونزا، لكن بعض المصادر قالت إن “نصر الله أصيب بجلطة دماغية”.

- Advertisement -spot_img

ونقلت الصحيفة الإيرانية المعارضة عن موظفي مطار بيروت الدولي قولهم: “إن عدة أشخاص يرتدون زياً خاصا بالأطباء أرسلوا من طهران إلى بيروت على متن طائرة شركة “معراج” للطيران التابعة للحرس الثوري”.

وأفادت مصادر محسوبة على “حزب الله” اللبناني ووكالات إخبارية تابعة للحرس الثوري. منها “تسنيم” بإلغاء خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله بسبب مرضه.

حسن نصرالله أصيب بجلطة دماغية وبيان الحزب

وكانت دائرة العلاقات العامة للحزب أعلنت في بيان، إلغاء خطاب نصر الله. الذي كان من المقرر أن يلقيه مساء الجمعة الماضي. بسبب إصابته بالإنفلونزا. لكن، قيل إنه سيلقي كلمة يوم الثلاثاء في ذكرى مرور ثلاثة أعوام على اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، “إنه تم نقل حسن نصر الله إلى وحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات بيروت بعد إصابته بجلطة دماغية”.

يذكر أنه منذ عام 2015 وحتى الآن انتشرت أخبار عديدة عن مرض الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله البالغ من العمر 62 عاماً.

وفي عام 2021، عندما نُشرت أنباء عن مرض حسن نصر الله. وصفها فيصل شكر، أحد كبار مسؤولي حزب الله، بـ “الحساسية الموسمية”.

وقال فيصل شكر لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، إن الحالة الجسدية لحسن نصر الله جيدة. وما عانى منه زعيم “حزب الله” نزلة برد شديدة وحساسية في الرئتين يصاب بها كل عام في الربيع”.

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”، مساء الأحد. عمن وصفته بـ”مصدر مطلع في حزب الله اللبناني”، قوله “إن حسن نصر الله بصحة جيدة ويخضع للعلاج بعد إصابته بفيروس الإنفلونزا”.

المصدر:كيهان - الوطن
اقرأ أيضاً
أخبار

اللبنانية جوانا كركي عن بنات الجنوب: الطليان والإنكليز فاتوا فينا..فيديو يثير ضجة

منوعات

وفاة ملكة جمال لبنان سابقة في ظروف غامضة (فيديو)

تقارير

سالي حافظ اللبنانية التي اقتحمت البنك أصبحت أيقونة (فيديو)

تقارير

جهاز الأمن اللبناني عذّب سورياً حتى الموت وهذه هي قصته

اقتصاد

فيديو جريمة بيروت المروعة يثير موجة من الغضب في لبنان

منوعات

حورية فرغلي عارية في لبنان بعد رحلة علاج طويلة ومعاناة.. فيديو مستفز

- Advertisment -spot_img

أحدث الأخبار

توقعات بأن يصدر السلطان هيثم بن طارق قرارات حكومية مهمة في 2023

عبدالله رشدي يكشف أسباب وفاة زوجته ويتهم هذه الجهة

أسباب تغليظ عمان عقوبة التطبيع مع إسرائيل حسب موقع عبري

ما حقيقة الحالة الصحية لعادل إمام التي يخفيها عن جمهوره؟

أردوغان يغلق الملف السوري أمام المعارضة قبل الإنتخابات.. عودة كريمة للسوريين وإعادة ممتلكاتهم

فتح باب الهجرة إلى أمريكا للسودانيين.. هذا ما حصل!!

مشهد مرعب: وفاة طبيبة مصرية بعد مطاردة من الكلاب الضالة

الخبير العماني علي المعشني: التطبيع تدمير للدولة وليس للنظام

منوعات

ما حقيقة الحالة الصحية لعادل إمام التي يخفيها عن جمهوره؟

مشهد مرعب: وفاة طبيبة مصرية بعد مطاردة من الكلاب الضالة

مسابقة ملكة جمال سيدي بوزيد في تونس تثير موجة من السخرية

شاهد فضيحة دي كابريو مع فتاة تصغره بـ25 عاماً داخل السيارة

شيرين عبد الوهاب تعود بقوة في الكويت بعد أزمتها الأخيرة

تفاصيل مروعة في قضية مقتل سيدة بورسعيد في مصر

عن موقع الوطن

موقع صحيفة الوطن، من أوائل الصحف العربية على شبكة الإنترنت، تغطية محايدة على مدار الساعة لأهم أخبار الوطن العربي ودول العالم

Contact us: [email protected]

تابعونا

© watan.com جميع الحقوق محفوظة