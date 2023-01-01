حسن نصرالله أصيب بجلطة دماغية وإيران أرسلت طاقما طبيا صحيفة تكشف

الوطن – حسن نصرالله أصيب بجلطة دماغية ونقلت إيران طاقما طبيا لعلاجه. هذا ما كشفت عنه صحيفة إيرانية بعد إنتشار الكثير من الأنباء عبر وسائل التواصل وبعض المواقع الإخبارية عن مرض خطير أصاب أمين عام حزب الله حسن نصرالله.

حيث كشف موقع صحيفة “كيهان” الإيرانية المعارضة، مساء الأحد. أن إيران أرسلت عددا من الأطباء إلى لبنان لمعالجة حليفها الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله الذي جرى نقله مؤخراً إلى المستشفى.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه “عقب إلغاء كلمة حسن نصر الله. أعلنت المصادر الموالية لحزب الله اللبناني إصابته بالإنفلونزا، لكن بعض المصادر قالت إن “نصر الله أصيب بجلطة دماغية”.

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ونقلت الصحيفة الإيرانية المعارضة عن موظفي مطار بيروت الدولي قولهم: “إن عدة أشخاص يرتدون زياً خاصا بالأطباء أرسلوا من طهران إلى بيروت على متن طائرة شركة “معراج” للطيران التابعة للحرس الثوري”.

وأفادت مصادر محسوبة على “حزب الله” اللبناني ووكالات إخبارية تابعة للحرس الثوري. منها “تسنيم” بإلغاء خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله بسبب مرضه.

حسن نصرالله أصيب بجلطة دماغية وبيان الحزب

وكانت دائرة العلاقات العامة للحزب أعلنت في بيان، إلغاء خطاب نصر الله. الذي كان من المقرر أن يلقيه مساء الجمعة الماضي. بسبب إصابته بالإنفلونزا. لكن، قيل إنه سيلقي كلمة يوم الثلاثاء في ذكرى مرور ثلاثة أعوام على اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، “إنه تم نقل حسن نصر الله إلى وحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات بيروت بعد إصابته بجلطة دماغية”.

يذكر أنه منذ عام 2015 وحتى الآن انتشرت أخبار عديدة عن مرض الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله البالغ من العمر 62 عاماً.

وفي عام 2021، عندما نُشرت أنباء عن مرض حسن نصر الله. وصفها فيصل شكر، أحد كبار مسؤولي حزب الله، بـ “الحساسية الموسمية”.

وقال فيصل شكر لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، إن الحالة الجسدية لحسن نصر الله جيدة. وما عانى منه زعيم “حزب الله” نزلة برد شديدة وحساسية في الرئتين يصاب بها كل عام في الربيع”.

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”، مساء الأحد. عمن وصفته بـ”مصدر مطلع في حزب الله اللبناني”، قوله “إن حسن نصر الله بصحة جيدة ويخضع للعلاج بعد إصابته بفيروس الإنفلونزا”.