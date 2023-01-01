الأحد, يناير 1, 2023
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عبدالله رشدي يكشف أسباب وفاة زوجته ويتهم هذه الجهة

وغَرَبَتْ شمسُكِ بعد أن أنارتْ حياتي دهراً.. هكذا كتب عبد الله رشدي عبر حسابه

كتب الوطن
watan.com
عبدالله رشدي يكشف أسباب وفاة زوجته ويتهم هذه الجهة

الوطن – أعلن الداعية المعروف عبدالله رشدي بكلمات مؤثرة عن وفاة زوجته ورفيقة عمره لأكثر من ١٥ عاما. وتفاعل متابعيه مع الخبر الصادم الذي تم الإعلان عنه فجأة وبدون مقدمات بالرغم من صغر سن زوجته التي تبلغ ٣٥ عاما فقط.

واعتبر الداعية المصري عبدالله رشدي أن وفاة زوجته لم تكن طبيعية.

فقد تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية المصرية يتهم فيه مستشفى شهير في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة وأحد الأطباء بالإهمال والتسبب في وفاة زوجته البالغة 35 عاما، وفق وسائل إعلام محلية.

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بحسب المحضر الذي تقدم به الداعية المشهور فإن زوجته تعرضت لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى وتسبب أحد الأطباء في خطأ طبي أدى إلى دخولها في حالة حرجة وتوقف قلبها قبل أن يتم وضعها على أجهزة إعاشة حتى فارقت الحياة.

‏وكان رشدي نعى زوجته بكلمات مؤثرة بعد رحلة زواج استمرت 15 سنة. على صفحته على موقع الفيسبوك وموقع تويتر.

وقال رشدي عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “انتقلت إلى رحمةِ الله تعالى زوجتي الحبيبة بعد عشرةٍ دامتْ 15 سنة. كانت فيها الزوجةَ المُحِبَّةَ ورفيقة الدرب الوفية مضى أمر الله أن نفترق اليوم على أمل أن ألتقيها في جنات الخلد إن شاء الله”.

الكشف عن اسباب وفاة زوجة عبدالله رشدي

بينما كشف مصدر مقرب من الداعية الإسلامي، عبدالله رشدي. ملابسات وفاة زوجته بعد البلاغ الذي تقدم به الداعية المصري إلى جهات الأمن المصرية. ويتهم فيه مستشفى النسائم في منطقة القاهرة الجديدة بالتسبب في وفاة زوجته نتيجة “خطأ طبي”.

وقال أحد الأصدقاء المقربين من الداعية المصري إن “زوجة رشدي كانت قد دخلت لإجراء جراحة عاجلة لإزالة كيس دهني، وكانت حالتها مستقرة”.

وأضاف المصدر مفضلًا عدم ذكر اسمه: “زوجة رشدي لم تكن تعاني من أي أعراض خطيرة تؤدي إلى الوفاة”.

مؤكدًا أنه “وفقًا لما علم به من الداعية عبد الله رشدي. فإن خطأ طبيًا أثناء تخديرها وتجهيزها للعملية الجراحية تسبب في وفاة زوجته. وأن جرعة زائدة من بنج التخدير أدت إلى فشل في وظائف الكلى وتوقف عضلة القلب”.

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وتصاعدت الأزمة بين رشدي وإدارة المستشفى الخاص خلال الساعات الماضية بعدما فوجئ حسب المصدر بإدارة المستشفى تطالبه بدفع 900 ألف جنيه مقابل إقامة زوجته في المستشفى ومصروفات الرعاية المركزة خلال الفترة الأخيرة رافضين الاعتراف بوقوع أي أخطاء طبية من جانبهم.

وهو ما دعا رشدي عقب ذلك إلى التقدم ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة اتهم فيه المستشفى بالتسبب في وفاة زوجته.

وأوضح المصدر أن “إدارة المستشفى هددت رشدي بالتقدم ببلاغ عكسي تتهمه فيه بالتشهير والتهرب من دفع المبالغ المستحقة عليه”.

المصدر:تويتر - الوطن
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