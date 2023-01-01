ما حقيقة الحالة الصحية لعادل إمام التي يخفيها عن جمهوره؟

الوطن – انشغلت مواقع التواصل الغجتماعي من جديد عن الحالة الصحية لعادل إمام مع أنبار عن تدهورها بشكل كبير. وأنباء مختلفة لم يتم التأكد منها ولكنها حديث الكثير من الحسابات على مواقع التواصل المختلفة أن عادل إمام مصاب بالزهايمر ولن يستطيع تنفيذ مشروع الفلم الذي عرض عليه.

لكن أشرف زكي، نقيب الفنانين المصريين، نفى الشائعات حول تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام. واعتزاله التمثيل نهائيا.

ونقلت مجلة “لها” عن زكي قوله إن الحالة الصحية لعادل إمام جيدة. ولا صحة لما ردده مروجو الشائعات عن اعتزال الزعيم، وأن قرار استمراره من عدمه راجع له وحده. وليس من حق أحد أن يفرض إرادته عليه في هذا الأمر.

الحالة الصحية لعادل إمام بين التأكيد والنفي المستمر

- Advertisement -

ولكن عدة مصادر أكدت إنه فعلا في حالة صحية محرجة. وان فيلم الواد وأبوه تم تأجيله أكثر من مرة لسبب عدم قدرة عادل إمام على حفظ اي نص. تماما كما حصل مع الفنان الراحل محمود ياسين الذي تم سحبه من أخر عمل له لعدم قدرته على حفظ ولو جملة واحدة.

وقال أشرف زكي عن هذا الموضوع. عن أخبار فيلم “الواد وأبوه”، الذي كان من المقرر أن يقوم عادل إمام ببطولته مع نجله محمد، أكد زكي أنه لا توجد أي أخبار عن هذا المشروع، لكنه يتمنى أن يتم ليعود الزعيم إلى جمهوره مرة أخرى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام كان مسلسل “فالانتينو” الذي قدمه في رمضان عام 2020، وشاركه فيه عدد كبير من النجوم منهم الراحلة دلال عبد العزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة كبيرة.

وتبقى صحة عادل إمام تشغل جمهوره ومواقع التواصل. وخرجت الكثير من الشائعات في السابق عن موته وعن مرضه. وفي أغلب الأحيان بتم نفيها من مقربين منه.

ولم يظهر منذ فترة في اي وسيلة إعلام ولم يتحدث بنفسه لجمهورة وتتكتم عائلته عن أخبار صحته.