توقعات بأن يصدر السلطان هيثم بن طارق قرارات حكومية مهمة في 2023

الوطن – توقعات بأن يصدر السلطان هيثم بن طارق قرارات حكومية مهمة هذا العام 2023. منها رفع الأجور لكل العاملين وفتح مجالات عمل جديدة في السلطنة التي تعاني من أزمى إقتصادية نتيجة الأوضاع العالمية وتأثيرات جائحة كورونا.

هذه التوقعات قالتها اللبنانية ليلى عبد اللطيف، التي تعرف نفسها بأنها خبيرة أبراج. وكذب المنجمون ولو صدقوا ولكن أغلب من يعمل في هذا المجال ما هو إلا مراقب للأحداث في الأعوام الماضية ويكتب ما يتوقعه سيحصل بناء على مجرى الأحداث.

وعن سلطنة عمان توقعت المنجمة اللبنانية أن تكون هناك حركة ديبلوماسية ناشطة عام 2023، من المتوقع أن تشمل السلطنة والمملكة العربية السعودية، بسبب أحداث عربية بارزة في المرحلة القادمة.

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وتنبأت ليلى عبد اللطيف عبر قناة “الظفرة” بأن يصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، قرارات حكومية مهمة في العام 2023. وتشمل هذه القرارات بحسبها، زيادة الأجور وتصحيح الأوضاع السكنية المعيشية لجميع المواطنين.

السلطان هيثم بن طارق وقرارات حكومية جديدة متوقعة

يذكر أن الحكومة العمانية تحاول تحسين أوضاع المواطنين ورفع الأجور وإيجاد فرص عمل للعاطلين. وهو المطلب الشعبي الأول في السلطنة وقد بدأ حتى قبل تسلم السلطان هيثم مهامه في أخر حياة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.

وشهدت السلطنة حراك شعبي العام الماضي واعتصام سلمي للمطالبة بحل مشكلة البطالة ورفع الأجور والتخلص من العمالة الأجنبية التي سيطرت على البلاد. وتم وقتها إعتقال مجموعة من النشطاء بحجة وجود أعمال شغب خارجة عن القانون. وتم إطلاق صراحهم بعد أيام بعد التحقيق.

“كما تتوقع اللبنانية افتتاح مطار جديد في سلطنة عمان بأحدث المواصفات الهندسية” كما تقول عبداللطيف.

وتابعت خبيرة الأبراج اللبنانية كما تصف نفسها: “ومع حلول شهر رمضان المبارك للعام 2023. سيصدر سلطان عمان هيثم بن طارق قراراً بالعفو عن بعض السجناء، عدا مرتكبي الجرائم مثل المدينين وغارمي الشيكات”.

وقالت: “سنشهد لأول مرة حضوراً فاعلاً ومهماً لسلطنة عمان في لبنان وبشكل مفاجىء بسبب حدث مهم”.